В аэропорту Кишинева пассажир открыл стрельбу. Сообщается о погибших

После стрельбы в аэропорту Кишинева возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК Молдавии (теракт с убийством нескольких человек). Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает ZDG.

Въезд в Молдавию иностранцу запретили „по соображениям безопасности“.

Во время сопровождения иностранца в стерильную зону для оформления возвращения в страну отправления, он выхватил пистолет у полицейского и выстрелил в сотрудников пограничной полиции и службы безопасности аэропорта, нанеся им смертельные ранения, говорится в официальном Telegram-канале правительства страны. Также был ранен один пассажир, сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан. По его словам, стрельбу открыл 43-летний гражданин Таджикистана.

По сведениям Ziarul de Garda, речь идет о прилетевшем из Турции мужчине. При этом некоторые местные СМИ указывают, что это российский гражданин, который был призван в армию РФ. Об этом же источник в молдавском парламенте сообщил и корреспонденту DW.



Стрелявшего задержали бойцы спецназа FULGER, он получил ранения.

Полеты самолетов в аэропорту Кишинева после случившегося были приостановлены.