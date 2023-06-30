Водителей в дни Праздника песни и танца призывают заблаговременно планировать свою поездку

„В связи с Праздником песни и танца в городе много детей и молодежи, поэтому для обеспечения безопасного движения будет привлечено множество регулировщиков как в районах Центрального стадиона „Калев“, Таллиннского Певческого поля, так и на в районе торжественного шествия участников и на месте его построения. Мы просим всех быть предельно внимательными, а также сохранять понимающие и вежливое отношение как к другим участникам дорожного движения, так и к регулировщикам“, — обращается к жителям и гостям столицы руководитель проектов AS Ühisteenused Яан Вилль и добавляет, что также должны быть приняты во внимание и масштабные изменения дорожного движения по причине дорожно-ремонтных работ в Таллинне.

Руководитель проектов Ühisteenused рекомендует запасаться большим временем для поездок по центру Таллинна и просит с пониманием отнестись как к местным жителям, выступающим и зрителям Праздника, так и к гостям, прибывающим из-за пределов Таллинна. „Информация об изменениях дорожного движения, связанных с периодом Праздника, выставлена как на сайтах города Таллинна, Ühisteenused, так и Праздника песни и танца, и там можно найти рекомендации как для водителей автомобилей, пользователей общественного транспорта, так и для пешеходов, и велосипедистов“, — добавляет Вилль.

Местные жители должны прежде всего считаться с тем, что на улицах в районе проведения Праздника и вокруг домов может быть установлен запрет на парковку, введено более строгое ограничение скорости и на улицах передвигается больше людей, чем обычно – в том числе детей, многие из которых приехали на Таллинн впервые. „При передвижении на автомобиле в районе проведения Праздника необходимо точно следовать временным дорожным знакам и указаниям регулировщиков“, — подчеркивает Вилль.