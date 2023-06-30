Водителей в дни Праздника песни и танца призывают заблаговременно планировать свою поездку
В эти выходные в Таллинне пройдет XIII Молодежный праздник песни и танца, в связи с этим ситуация в городе будет отличаться от обычной. Комитет Праздника по организации дорожного движения вместе с партнерами призывает всех, кто будет находиться в столице в эти выходные, с пониманием относиться к дорожному движению и рекомендует заблаговременно планировать свою поездку.
„В связи с Праздником песни и танца в городе много детей и молодежи, поэтому для обеспечения безопасного движения будет привлечено множество регулировщиков как в районах Центрального стадиона „Калев“, Таллиннского Певческого поля, так и на в районе торжественного шествия участников и на месте его построения. Мы просим всех быть предельно внимательными, а также сохранять понимающие и вежливое отношение как к другим участникам дорожного движения, так и к регулировщикам“, — обращается к жителям и гостям столицы руководитель проектов AS Ühisteenused Яан Вилль и добавляет, что также должны быть приняты во внимание и масштабные изменения дорожного движения по причине дорожно-ремонтных работ в Таллинне.
Руководитель проектов Ühisteenused рекомендует запасаться большим временем для поездок по центру Таллинна и просит с пониманием отнестись как к местным жителям, выступающим и зрителям Праздника, так и к гостям, прибывающим из-за пределов Таллинна. „Информация об изменениях дорожного движения, связанных с периодом Праздника, выставлена как на сайтах города Таллинна, Ühisteenused, так и Праздника песни и танца, и там можно найти рекомендации как для водителей автомобилей, пользователей общественного транспорта, так и для пешеходов, и велосипедистов“, — добавляет Вилль.
Местные жители должны прежде всего считаться с тем, что на улицах в районе проведения Праздника и вокруг домов может быть установлен запрет на парковку, введено более строгое ограничение скорости и на улицах передвигается больше людей, чем обычно – в том числе детей, многие из которых приехали на Таллинн впервые. „При передвижении на автомобиле в районе проведения Праздника необходимо точно следовать временным дорожным знакам и указаниям регулировщиков“, — подчеркивает Вилль.
Гостям и участникам Праздника, а также родителям нужно быть особенно внимательными и учитывать, что доступ к некоторым улицам ограничен, и если вы планируете воспользоваться автомобилем, чтобы добраться до Центрального стадиона „Калев“ или до Таллиннского Певческого поля, то вам следует запарковать свой автомобиль значительно дальше, так как в районе проведения Праздника нет организованных парковок.
Для участников дорожного движения будет полезно картографическое приложение Waze, отображающее текущую ситуацию и действующие ограничения на движение – в том числе для водителей, прибывающих из-за пределов Таллинна. „Следует учитывать, что в городе множество гостей и выступающих, большое количество которых не бывает в столице ежедневно. Об этом надо помнить как водителю, так и готовому оказать помощь горожанину“, — говорит Вилль.
Более подробную информацию о крупнейших изменениях дорожного движения вместе со схемами на период Праздника можно найти на сайте города Таллинна www.tallinn.ee/et/laulupidu , на сайте Ühisteenused - www.parkimine.ee/laulu-ja-tantsupidu/ и Праздника песни и танца - www.2023.laulupidu.ee/liiklus-ja-parkimine/ .