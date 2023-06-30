Полузащитник „Нымме Калью“ продолжит карьеру в чемпионате Румынии

„В футболе порой все меняется слишком быстро, как на поле, так и за его пределами. Мне неожиданно поступило интересное предложение продолжить карьеру в Румынии, где я играл раньше. И я почувствовал, что сейчас настал момент рискнуть“, — объяснил причины перехода Антонов.

Антонов также поблагодарил „Нымме Калью“ за большую поддержку. „Я хотел бы поблагодарить президента „Нымме Калью“ Куно Тева, главного тренера Никиту Андреева и спортивного директора Арго Арбейтера за этот переход. Также я хотел бы поблагодарить всю команду, с которой мы вместе пережили хорошие и трудные времена, и остались друзьями. А еще я хотел бы поблагодарить всех болельщиков „Нымме Калью“, ваша поддержка и преданность клубу - это нечто особенное!“, — сказал Антонов.

По словам президента клуба Куно Тева, переход является одновременно и радостной, и печальной новостью: „Хотя заменить такого игрока, как Илья, непросто, мы все равно рады, что смогли внести свой вклад в этот трансфер. Игроками „Нымме Калью“ всегда интересуются за границей, и их перевод за границу — одна из наших целей“.

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