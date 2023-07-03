Долгая адаптация, угроза жизни и тоска по семье: путь тренера из Эстонии к чемпионству в Гамбии

Спустя 270 дней после начала своей тренерской карьеры в Гамбии Заховайко впервые на этой неделе вернулся на родину. Адаптация к новой стране и культурному пространству изначально была большим испытанием. Обустройству не помогало и то, что жена и дети тренера остались в Эстонии, поэтому ему пришлось провести девять месяцев без своей семьи. В минувшие выходные долгий и насыщенный сезон завершился заслуженной наградой – под руководством Заховайко „Реал де Банжул“ в 13-й раз в истории клуба стал чемпионом Гамбии.