Футбол
03.07.2023, 14:34

Долгая адаптация, угроза жизни и тоска по семье: путь тренера из Эстонии к чемпионству в Гамбии

 
Банжульский клуб, возглавляемый Вячеславом Заховайко, празднует чемпионство Гамбии.
Банжульский клуб, возглавляемый Вячеславом Заховайко, празднует чемпионство Гамбии.
ФОТО: Erakogu

Сезон футбольного тренера Вячеслава Заховайко (41 год) в Гамбии завершился чемпионским титулом.

Спустя 270 дней после начала своей тренерской карьеры в Гамбии Заховайко впервые на этой неделе вернулся на родину. Адаптация к новой стране и культурному пространству изначально была большим испытанием. Обустройству не помогало и то, что жена и дети тренера остались в Эстонии, поэтому ему пришлось провести девять месяцев без своей семьи. В минувшие выходные долгий и насыщенный сезон завершился заслуженной наградой – под руководством Заховайко „Реал де Банжул“ в 13-й раз в истории клуба стал чемпионом Гамбии.

Титул принес бурю эмоций и радости, а Заховайко теперь наслаждается временем со своей семьей. „Огромная радость снова оказаться дома. 270 дней вдали от дома — мой личный рекорд, и я никогда не собираюсь его перебивать. Всем было тяжело“, — сказал Заховайко.

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