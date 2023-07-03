Пропавшая в Нарве женщина нашлась

29 июня обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 25 июня Елена ушла из своего дома в Нарве в неизвестном направлении и до сего дня не вернулась. Последний раз она выходила на контакт с близкими 26 июня.

Сегодня, 3 июля, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кадри Мартин сообщила, что Елена вернулась к себе домой и с ней все в порядке.

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