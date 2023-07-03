03.07.2023, 09:55
Пропавшая в Нарве женщина нашлась
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В пятницу, 30 июня, полиция просила помощи в поисках 44-летней Елены, которая ушла из дома в минувшее воскресенье.
29 июня обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 25 июня Елена ушла из своего дома в Нарве в неизвестном направлении и до сего дня не вернулась. Последний раз она выходила на контакт с близкими 26 июня.
Сегодня, 3 июля, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кадри Мартин сообщила, что Елена вернулась к себе домой и с ней все в порядке.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.