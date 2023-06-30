Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Нарве женщины

Вчера обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что 25 июня Елена ушла из своего дома в Нарве в неизвестном направлении и до сего дня не вернулась. Последний раз она выходила на контакт с близкими 26 июня.

Приметы: рост 160 см, волосы каштановые, до плеч. При уходе из дома на ней была летняя одежда.

Полиция просит всех, кто видел Елену, сообщить об этом по номеру телефона 112.

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