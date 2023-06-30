Российский миллиардер отказался от паспорта РФ

Информация об смене гражданства появилась в профиле миллиардера на сайте американского Forbes. Там указано, что Макаров отказался от паспорта России в 2023 году и у него теперь только одно гражданство — Кипра. В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Макаров теперь занимает пятое место среди богатейших киприотов и 1368-е в общемировом рейтинге.

Макаров родился в апреле 1962 года в Ашхабаде (Туркменистан). В 1979–1986 годах профессионально занимался велоспортом, был членом сборной СССР, победителем и призером всесоюзных и международных соревнований. В 2000-е годы был владельцем команды „Мирового тура“ „Катюша“, гонщики которой становились призерами крупнейших велогонок, включая „Тур де Франс“.



С 1992 по 2013 год владел компанией „Итера“. На конец 2012 года исторический объем добычи на месторождениях группы составлял свыше 265 млрд м³ природного газа, объем реализованного газа — около 600 млрд м³. В 2013 году после продажи газовых активов Макаров дал своей компании новое название — „Арети“.

Макаров не первый российский бизнесмен, решивший отказаться от российского гражданства после начала войны в Украине, пишет РБК. В 2022 году о выходе из гражданства России, в частности, заявили основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов (получил гражданство Казахстана), основатель и бывший владелец инвесткомпании „Тройка Диалог“ Рубен Варданян (переехал в Армению), инвестор Юрий Мильнер (много лет не жил в России и имеет паспорт Израиля), основатель финтехстартапа Revolut Николай Сторонский, имеющий британский паспорт, и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, также имеющий кипрский паспорт.

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