Со дня неудачного мятежа Пригожина прошла неделя. Вот ее итоги

Перед Путиным стоит и еще одна важная проблема — во время восстания ни граждане страны, ни российская армия по сути никак не пытались препятствовать мятежникам. Весь мир облетели кадры из Ростова-на-Дону, где некоторые жители фактически „братались“ с мятежниками. Захваченные в штабе Южного военного округа генералы как будто отчитывались перед Пригожиным, который вел себя там как хозяин. Колонна, которую создатель „Вагнера“ отправил в Москву, не встретила практически никакого сопротивления, а еще мятежникам удалось сбить несколько вертолетов и стратегический Ил-22. То есть происходившее в те сутки сильно отличается от картины полной поддержки власти (в том числе войны в Украине), которую Кремль рисует с февраля прошлого года.

Решение пойти на попятную сам Путин позже объяснит желанием избежать кровопролития. Но очевидно, что на имидж сильного лидера, столь важный для российского президента, это решение повлияет не лучшим образом — и в России, и за ее пределами.

В субботу 24 июня Путину пришлось выступить с самым, кажется, жестким обращением последних месяцев — в нем он открыто (хоть и не называя по имени) назвал Пригожина предателем и пообещал наказание всем участникам мятежа. А уже вечером Кремль в лице пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова был вынужден как бы отказываться от этих слов, обещая, что создатель „Вагнера“ сможет „уйти“ в Беларусь.

Кажется, что разрешить противоречия, возникшие между наемниками и регулярной армией, Кремль попытался аппаратно. В июне Министерство обороны заявило, что все добровольцы (а к ним власти причисляют и формально незаконную ЧВК „Вагнер“) должны подписать контракты с российским военным ведомством. „Вагнер“ сделать это отказался, а Пригожин впоследствии объяснит, что именно это и довело и без того сложную ситуацию до точки кипения. Знакомый Пригожина в начале недели говорил Би-би-си, что мятеж можно расценить в том числе как желание бизнесмена привлечь внимание президента России. Сделать это получилось, но явно не с тем результатом, на который, вероятно, рассчитывал Пригожин.

Вооруженное выступление Евгения Пригожина, судя по всему, стало сюрпризом для российских элит — и в первую очередь для президента России Владимира Путина. И это несмотря на то, что попытке переворота предшествовали месяцы открытого конфликта между создателем „Вагнера“ и Министерством обороны и генеральным штабом России. Причем Путин в нем участвовал напрямую — например, подписывая указы о помиловании заключенных, которых сначала отправляли воевать в ЧВК Пригожина, а затем, к неудовольствию последнего, передали набор потенциальных бойцов из колоний в руки Минобороны.

В этой ситуации властям, чтобы продемонстрировать хоть какой-то контроль над ситуацией, остается лишь усиливать борьбу с несогласными дома. Хотя и это потенциально несет для Кремля риски: выходит, что в 2023 году легко оказаться в тюрьме за антивоенный пост в социальных сетях, а вот попытка военного мятежа к серьезным последствиям не приведет.

Несмотря на явные старания российского президента, его публичной активности сложно будет затмить простой факт: в дни бунта граждане России практически никак не продемонстрировали, что готовы поддержать Путина, если дело дойдет до гражданской войны. Вероятно, заметили это не только в самой России, но и в других странах — в том числе в Украине и на Западе.

Оставался в новостях Путин и после поездки в Дагестан — 29 июня он приехал на форум Агентства стратегических инициатив, где успел порисовать на интерактивной доске и послушать о проблемах брендов в России (тему мятежа на той встрече он не поднимал).

28 июня Путин и вовсе вышел в толпу во время визита в Дербент и даже вспомнил свой излюбленный прием — поцеловал местную девочку. Такого „общения с народом“ у Путина не было с начала пандемии. Как известно, российский президент крайне щепетильно относится к своему здоровью и в течение последних лет требовал, чтобы участники встреч с его участием высиж„С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать их. Такое бывает“, — так неожиданный выход Путина к людям объяснил Дмитрий Песков.

В итоге в последние дни Путин делал все, чтобы показать: нация и элиты его поддерживают. Сначала, в понедельник ночью, собрал в Кремле совещание, на которое пригласил главных силовиков страны, в том числе министра обороны Сергея Шойгу (которого Пригожин требовал ему выдать). Затем — встретился с военными на Соборной площади Кремля и поблагодарил их за то, что им удалось не допустить гражданской войны. В чем заключалась роль тех, кого благодарил Путин, не совсем ясно: мятежники беспрепятственно подошли меньше чем на 350 километров к Москве, а остановить их помогло лишь вмешательство президента Беларуси Александра Лукашенко.

А еще бунт Пригожина вынудил Путина признаться во лжи. Годами президент России убеждал и россиян, и лидеров других стран, что российское государство не имеет никакого отношения к деятельности Пригожина. Теперь Путин открыто говорит, что на работу „Вагнера“ выделяли миллиарды бюджетных денег. Впрочем, пока непохоже, чтобы такое „саморазоблачение“ причинило президенту большой дискомфорт.

История ЧВК „Вагнер“ в ее первозданном виде подошла к концу. Что будет с Пригожиным, неясно

По итогам недели после мятежа можно сделать осторожный вывод: кажется, история ЧВК „Вагнер“ в том виде, в котором мы ее знали, подошла к концу. Эта группа действовала в интересах и при поддержке российских властей еще с 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Донбасс. С тех пор наемники успели поучаствовать в российских операциях по всему миру — в первую очередь в Сирии и странах Африки.

Би-би-си много писала о том, как власти России с момента начала широкомасштабного вторжения в Украину фактически проводили легализацию „Вагнера“ — не только в юридическом поле, но и в общественном сознании. Прошлой зимой они были вынуждены открыто признать, что наемники участвуют в операциях на фронте; командиры и бойцы ЧВК стали появляться в государственных СМИ. Госдума в марте приняла закон, запрещающий дискредитацию „добровольцев“ — его продавливал лично Пригожин (теперь, после мятежа, депутаты обсуждают, что делать с этими поправками).

Но, судя по всему, после неудачного восстания будущее „Вагнера“ оказалось под вопросом. Владимир Путин в одном из обращений последних дней сообщил, что наемники могут подписать контракты с Министерством обороны, поехать домой или уехать в Беларусь вместе с Пригожиным.