„Ничего не изменилось“. ЧВК „Вагнер“ продолжает набирать наемников для войны в Украине

Журналисты позвонили на горячие линии ЧВК Вагнера в разных городах России. В тех пунктах набора наемников, куда удалось дозвониться, им сообщили, что „ничего не изменилось“ — набор сотрудников идет в обычном режиме.

В среду журналист RusDelfi обзвонил пункты набора в ЧВК „Вагнер“. Там с ним любезно поделились тем, какие настроения царят внутри компании, кто будет в руководстве и какие условия будут предложены солдатам.

Министр обороны Сергей Шойгу в середине июня подписал приказ, по которому все российские „добровольческие формирования“, к которым власти РФ относят и ЧВК Вагнера, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны. Евгений Пригожин подписывать контракт отказался.

По версии главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Пригожину „передали“, что если его ЧВК не подпишет контракт с Минобороны, то наемники не смогут участвовать в боевых действиях, а сама компания лишится государственного финансирования.

Евгений Пригожин, который долго публично критиковал руководство Минобороны РФ, 23 июня поднял мятеж. Подразделения ЧВК Вагнера вошли в Ростов-на-Дону, а Пригожин объявил о „марше справедливости“ на Москву, напоминает „Медуза“.

После того, как наемники проехали несколько сотен километров по направлению к Москве, не встречая сопротивления, было объявлено, что с Пригожиным провел переговоры Александр Лукашенко, и основатель ЧВК Вагнера согласился прекратить „марш справедливости“.

С Пригожиным, как объявлялось, были достигнуты договоренности, по которым наемники ЧВК Вагнера могут или подписать контракт с Минобороны, или оставить службу, или „уйти в Беларусь“.

После начала мятежа центры набора наемников, открытые ЧВК Вагнера в разных городах России, приостановили работу, однако после того, как Пригожин отказался от „марша справедливости“, многие из них, как сообщалось, снова открылись.