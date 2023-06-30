С 1 июля меняется схема компенсации по больничным листам: есть один нюанс

Схема будет распространяться на все больничные листы, открытые начиная с 1 июля 2023. Если больничный открыт до этой даты, но еще длится, расчет производится по прежней схеме, пишут „Деловые ведомости“ .

Согласно восстановленной правительством системе, действовавшей до 2020 года, первые три дня больничного не оплачиваются (если, конечно, это не делает ваш работодатель добровольно – во многих крупных фирмах так и происходит), затем пять дней платит работодатель, а уже после подключается государство в лице Кассы здоровья.



Сохранение „пандемийной“ системы оплаты больничных было одним из предвыборных обещаний социал-демократов. Однако, как рассказала министр здравоохранения Рийна Сиккут, договориться о превращении более щедрой временной схемы компенсаций в постоянную участникам правительственной коалиции не удалось.