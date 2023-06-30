С 1 июля меняется схема компенсации по больничным листам: есть один нюанс(3)
С 1 июля в Эстонии изменяется схема выплат по больничному листу. Как это было и до пандемии коронавируса, в течение первых трех дней болезни компенсация начисляться не будет.
Схема будет распространяться на все больничные листы, открытые начиная с 1 июля 2023. Если больничный открыт до этой даты, но еще длится, расчет производится по прежней схеме, пишут „Деловые ведомости“.
Согласно восстановленной правительством системе, действовавшей до 2020 года, первые три дня больничного не оплачиваются (если, конечно, это не делает ваш работодатель добровольно – во многих крупных фирмах так и происходит), затем пять дней платит работодатель, а уже после подключается государство в лице Кассы здоровья.
Сохранение „пандемийной“ системы оплаты больничных было одним из предвыборных обещаний социал-демократов. Однако, как рассказала министр здравоохранения Рийна Сиккут, договориться о превращении более щедрой временной схемы компенсаций в постоянную участникам правительственной коалиции не удалось.