ГАЛЕРЕЯ | Приятного отдыха: в столичном Крийстине открыт для гостей японский мини-лес!

Строительные работы в мини-лесу проходили поэтапно. В этом году были завершены строительные работы третьего этапа, в ходе которых была построена ступенчатая терраса, а также достроена последняя часть дощатого настила и дорожек из известняка, которые будут соединены с улицей Тильдри, что обеспечит удобный доступ к территории. В настоящее время строительные работы завершены, и территория открыта для посетителей.

К осени планируется разместить на территории также велосипедную стойку и скамейки.

„В рамках Таллиннского конкурса идей народного бюджета на улице Тильдри был построен мини-лес в японском стиле. Это уникальный проект, который добавляет в район зелень, деревья, кустарники и пение птиц. Цель состояла в том, чтобы построить живописное, уникальное и спокойное место, которое было бы приятной зоной отдыха для всех“, – рассказал о планах старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. „Мини-лес разнообразен и быстро растет – скоро там будут густые и пышные кустарники, которые выглядят эстетично и непременно будут радовать его посетителей“, – добавил Рийбе.

Автором идеи является Марит Финниэ, которая хотела, чтобы в Кристийне было посажено больше деревьев и кустарников. В сотрудничестве с проектным бюро K-Projekt часть озеленения была дополнена зоной отдыха, чтобы, когда деревья и кустарники подрастут, там можно было бы насладиться природной зеленью. Автором проекта является ландшафтный архитектор Райт Тамм. Работы третьего этапа были выполнены компанией AS Terrat.

Управа Кристийне желает жителям и гостям столицы хорошего лета и приятного времяпрепровождения в мини-лесу на улице Тильдри!