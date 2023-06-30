Жизни оказавшихся в Балтийском море за бортом парома 7-летнего ребенка и его матери спасти не удалось(53)
Польские власти сообщили, что жизни упавшего вчера за борт парома в Балтийское море 7-летнего ребенка, а также прыгнувшей за ним матери, несмотря на усилия медиков, спасти не удалось.
Инцидент случился в четверг в 16.20, когда паром Stena Spirit шведской компании Stena Line следовал из польского портового города Гдыня в Карлскруну (южная Швеция), когда стало известно, что два человека находятся за бортом.
Вскоре выяснилось, что 7-летний ребенок упал с палубы с 20-метровой высоты в море, а его 35-летняя мать прыгнула за ним следом.
Как сообщил Андерс Леннхольм, руководитель спасательных операций шведского Центра спасения на море и в воздухе (JRCC), немедленно началась поисково-спасательная операция.
В операции участвовали спасательные подразделения нескольких стран.
„Мы прервали учения НАТО, и нам помогли самолеты береговой охраны США. Все, что плавает или летает, помогало“, — сказал он.
В 17:30 JRCC сообщил, что мать и ребенок были найдены и доставлены в больницу Карлскруны на вертолете.
Мать обнаружили с вертолета, а ребенка через семь минут нашел экипаж одного из судов. К тому времени они провели в воде уже более часа, оба были уже неконтактные.
Инцидент случился посреди Балтийского моря, примерно в 70 километрах к югу от острова Эланд,