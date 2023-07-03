Долго длившаяся засуха может повлиять на цены на сырье. Мясная промышленность видит для себя определенную выгоду

Как сказала руководитель Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, многие страны обеспокоены продолжающейся засухой и сокращением водных ресурсов. Вода используется не только для бытовых нужд и питья, она имеет большое значение для сельского хозяйства и производства энергии.

„Засуха оказывает непосредственное влияние на выращиваемые корма и фермерские хозяйства. Повысить цены на сырье и электроэнергию способно одно только сообщение о засухе“, - сказала Потисепп, добавив, что дефицит кормов отражается на содержании скота уже сейчас. Надежды на то, что цены на продукты питания могут начать снижаться, тают на глазах.

Момент истины, по ее словам, наступит осенью, когда мы узнаем о том, насколько высокой оказалась урожайность зерновых. „Предприятия пищевой промышленности, как правило, должны справляться самостоятельно, а потребители оплачивать производство продуктов питания. Покупательная способность населения наверняка снизится и ценовая чувствительность повысится“, - сказала Потисепп, по словам которой мы убедимся в этом, очевидно, уже осенью.

Предприятие HKScan является крупнейшим предприятием пищевой и сельскохозяйственной промышленности, начальное производство связано с выращиванием свиней и бройлеров. По словам исполнительного директора предприятия Маркуса Кирсберга, влияние засухи на начальное производство выразится в стоимости зерна осенью.

„Мы не выращиваем крупный рогатый скот, поэтому дефицит кормов для коров не окажет прямого влияние на наше начальное производство. На рынке уже наблюдается некоторое оживление, крупный рогатый скот стали распродавать, и для нашего производства мы сможем купить необходимое количество животных по более выгодной цене“, - сказал Кирсберг.