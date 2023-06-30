Организаторы IRONMAN Tallinn протянули украинцам руку помощи: все пожертвования мы передадим Украинскому союзу триатлона

Победители среди участников акции определяться не будут, но время прохождения дистанции все же будет замеряться, и участники вносятся в протокол в алфавитном порядке. Возрастных ограничений нет, и все желающие смогут на личном опыте испытать чувство, которое охватывает триатлониста, когда он проходит через финишные ворота IRONMAN.

„Цель этой акции - поддержать в трудные времена юных украинских триатлонистов, которые перед войной переехали в Европу соревноваться и тренироваться и не смогли вернуться домой по сей день, потому что их дома либо уничтожены, либо находятся в зоне конфликта“, — сказал Айн-Алар Юхансон, генеральный организатор IRONMAN Tallinn.

„Благотворительный забег — это вклад триатлонного сообщества в помощь тем, кто сегодня больше всего в этом нуждается. Все пожертвования мы передадим Украинскому союзу триатлона, чтобы эти средства можно было использовать для оказания помощи и поддержки юным украинским триатлонистам с проживанием, тренировками и соревнованиями“, - добавил Юхансон.

По словам президента Союза триатлонистов Украины Богдана Михалуси, юным триатлонистам с начала войны приходится тренироваться вдали от дома. „Для нас очень важна любая помощь, и мы от всего сердца благодарны команде IRONMAN Eesti за то, что она решила внести свой вклад в это трудное время. Мы также постараемся приехать на соревнования в Таллинн в августе, но пока, к сожалению, еще рано что-то обещать наверняка“.

„Бежим ради украинских триатлонистов“ — это не соревнования, это преодоление оборудованной вокруг центра Рокка-аль-Маре 3,2-километровой трассы, на что отведено 40 минут. Старт будет дан 4 августа в 19:00, ворота трассы закроются в 19:40. Те, кто смогут пройти эту дистанцию ​​за отведенное время, испытают потрясающие эмоции от пересечения финишной черты всемирно известной серии триатлона IRONMAN. Мероприятие завершится концертом перед центром Rocca al Mare в 19:30.