Организаторы IRONMAN Tallinn протянули украинцам руку помощи: все пожертвования мы передадим Украинскому союзу триатлона
В этом году впервые в рамках IRONMAN Tallinn пройдет благотворительная акция „Бежим ради украинских триатлонистов“, где собранные пожертвования будут направлены в помощь молодым украинским триатлонистам, которые с самого начала войны не смогли вернуться домой.
Победители среди участников акции определяться не будут, но время прохождения дистанции все же будет замеряться, и участники вносятся в протокол в алфавитном порядке. Возрастных ограничений нет, и все желающие смогут на личном опыте испытать чувство, которое охватывает триатлониста, когда он проходит через финишные ворота IRONMAN.
„Цель этой акции - поддержать в трудные времена юных украинских триатлонистов, которые перед войной переехали в Европу соревноваться и тренироваться и не смогли вернуться домой по сей день, потому что их дома либо уничтожены, либо находятся в зоне конфликта“, — сказал Айн-Алар Юхансон, генеральный организатор IRONMAN Tallinn.
„Благотворительный забег — это вклад триатлонного сообщества в помощь тем, кто сегодня больше всего в этом нуждается. Все пожертвования мы передадим Украинскому союзу триатлона, чтобы эти средства можно было использовать для оказания помощи и поддержки юным украинским триатлонистам с проживанием, тренировками и соревнованиями“, - добавил Юхансон.
По словам президента Союза триатлонистов Украины Богдана Михалуси, юным триатлонистам с начала войны приходится тренироваться вдали от дома. „Для нас очень важна любая помощь, и мы от всего сердца благодарны команде IRONMAN Eesti за то, что она решила внести свой вклад в это трудное время. Мы также постараемся приехать на соревнования в Таллинн в августе, но пока, к сожалению, еще рано что-то обещать наверняка“.
„Бежим ради украинских триатлонистов“ — это не соревнования, это преодоление оборудованной вокруг центра Рокка-аль-Маре 3,2-километровой трассы, на что отведено 40 минут. Старт будет дан 4 августа в 19:00, ворота трассы закроются в 19:40. Те, кто смогут пройти эту дистанцию за отведенное время, испытают потрясающие эмоции от пересечения финишной черты всемирно известной серии триатлона IRONMAN. Мероприятие завершится концертом перед центром Rocca al Mare в 19:30.
Для участия необходимо сделать финансовое пожертвование в любой сумме в поддержку юных украинских триатлонистов. Все взносы за участие, собранные в качестве регистрационных пожертвований, будут переданы Украинскому союзу триатлона.
Предварительная регистрация проводится до 1 августа 2023 года. Пожертвования также можно сделать и на месте, непосредственно перед стартом. Регистрация на месте и выдача стартовых материалов будут проходить в четверг, 3 августа, с 10:00 до 14:00 и с 15:00 до 20:00, и в пятницу, 4 августа, с 10:00 до 14:00 и 15:00: с 00 до 18:45. Стартовые материалы выдаются участнику только на основании документа, удостоверяющего личность.
Полная дистанция соревнований IRONMAN будет преодолеваться 5 августа и включает в себя заплыв на 3,8 км в озере Харку, велопробег на 180 км по Таллинну и его окрестностям и бег на 42,195 км. В чемпионате Европы IRONMAN 70.3 расстояния всех дистанций нужно поделить на два. Кроме того, состоится отдельное командное соревнование, в котором каждый участник должен пройти какую-то одну дистанцию. Накануне соревнований состоится веселый детский забег IRONKIDS.
Дополнительную информацию об IRONMAN Tallinn можно найти тут.
Дополнительную информацию о чемпионате Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне можно найти здесь.
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