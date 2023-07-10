ВИДЕО | Эксперт: Воду в Таллинне из-под крана пью сама и других агитирую!
Когда мы открываем кран и наливаем стакан воды или ныряем в море или озеро, даже не задумываемся о том, сколько проб этой воды и как часто берется и сколько работы проводится для того, чтобы вода была безопасной. Правда ли воду в Таллинне можно пить из-под крана? И насколько безопасно купаться на таллиннских пляжах? Об этом в студии беседуют ведущий „Народного Радио“ Борис Горский и советник отдела здоровья окружающей среды Департамента здоровья Наталья Шубина.
Оказывается, не вся вода, которая течет из кранов в столице, поступает с водоочистной станции Юлемисте Tallinna Vesi. В Нымме и частично Пирита воду получают из скважин, и она не обрабатывается, а сразу идет потребителю, это хорошая вода стабильного качества.
„У Tallinna Vesi есть система контроля качества воды – 101 точка по городу, пробы берутся ежедневно, в течение года более 1000 проб – это очень большое количество, – говорит Наталья Шубина. – Департамент здоровья контролирует воду выборочно: 10–12 проб в месяц, у нас такой рутинный контроль. В Таллинне вода очень стабильная, она проходит много этапов очистки, и благодаря тому, что много точек контроля и у нас тесное сотрудничество с Tallinna Vesi, в последнее время проблем с качеством воды не было“.
Пьет ли сама Наталья воду из-под крана? „Да, я пью воду из-под крана и агитирую всех своих друзей, мои друзья давно пьют воду из-под крана. У нас вода хорошего стабильного качества“.
Что касается воды для купания, за качеством которой тоже следит Департамент здоровья, то все таллинские пляжи официальные, хорошо оборудованы, соответствуют всем стандартам и проконтролированы уже не раз. Вода для купания в столице везде хорошего качества.
„Если говорить о Штромке, то там купальная вода некоторое время назад действительно была нестабильна, и управой Пыхья-Таллинна была проведена очень большая работа совместно с природоохранным департаментом, – продолжает Наталья Шубина. – Было выявлено, что в речку Мустйыги некоторые домохозяйства и некоторые официальные здания спускали свои сточные воды, и она являлась источником микробиологического загрязнения, из-за этого вода была нестабильна. Сейчас это ликвидировано, все эти здания канализованы, и мы видим, что из года в год качество воды улучшается. В этом году она признана хорошей. Кроме того, было выявлено нефтяное загрязнение, со старых времен, этой зимой оно тоже было ликвидировано, загрязненный песок вывезен на свалку опасных отходов. Надеемся, что в этом году Штромка нас порадует“.
Насколько большую проблему составляют сине-зеленые водоросли? „Сине-зеленые водоросли – это микроскопические бактерии, мы не видим их глазом, но когда их миллионы-миллиарды, возникают такие участки помутнения в воде, также может быть изменение цвета кромки воды. Эти водоросли – продукт эутрофикации, влияния человека на Балтийское море. Они любят фосфор, азот, то есть идет такая массовая нагрузка на море продуктами жизнедеятельности человека – это может быть какой-то нелегальный сброс сточных вод, или, может быть, не все города достаточно их очищают. Сине-зеленые водоросли вырабатывают токсины, и это аллергены. И если ослабленные люди, аллергики, маленькие дети искупаются, у них может появляться кожная сыпь, а также более серьезные реакции при заглатывании такой воды“.
Кстати говоря, на пляжах теперь может появляться новый флаг – фиолетовый, который предупреждает об опасном загрязнении. О тех же сине-зеленых водорослях. Или вот в прошлом году на Штромке фиолетовый флаг предупреждал о нефтяном загрязнении.
Смотрите в видео:
· Подробности аварийной ситуации с водой в Курессааре: можно ли сейчас пить воду из-под крана на Сааремаа
· Какова ситуация с купанием в озере Харку
· Можно ли купаться, если в водоеме замечены сине-зеленые водоросли
· О чем говорит цвет флага на пляже: зеленый, желтый, красный, фиолетовый
· Когда Департамент здоровья не рекомендует купаться, а когда запрещает
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