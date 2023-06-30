Правда ли, что ректор МГУ сообщил о 1000 заявлений на поступление от „участников СВО“?

„У нас сейчас около 1000 заявлений от участников СВО на поступление. Не скрою, есть ребята, которые имели судимости, кто-то случайно убил бабушку, кто-то жену“ — такое высказывание, приписываемое Садовничему, интернет-пользователи начали распространять 19 июня. Сообщение стало вирусным в соцсетях, им делились (и продолжают делиться) в Twitter, Facebook, „ВКонтакте» и „Одноклассниках“, а также в комментариях под статьями на новостных сайтах. В Telegram сообщение, в частности, опубликовали публицист Александр Невзоров (680 000 просмотров на момент написания этого разбора) и канал „Ватное болото» (343 000).

Заключённых из российских колоний начали вербовать в ЧВК „Вагнер“ прошлым летом. Спустя полгода стало известно о массовых помилованиях осуждённых преступников, проведших по несколько месяцев в зоне боевых действий. 13 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин подтвердил, что подписывает соответствующие указы. По оценке правозащитников, к началу года число завербованных заключённых могло достичь 50 000 человек, основатель „Вагнера“ Евгений Пригожин в середине июня заявлял, что „на гражданку“ с фронта уже вернулись 32 000 осуждённых.

Для „участников СВО“ российское законодательство предусматривает разнообразные льготы, их список регулярно пополняется. Информация о заявлении Садовничего разошлась на фоне новостей о том, что 19 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о введении квот для российских военных при поступлении в университеты. Соответствующие поправки в Закон об образовании были приняты Госдумой уже на следующий день.