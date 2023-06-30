Правда ли, что ректор МГУ сообщил о 1000 заявлений на поступление от „участников СВО“?
В середине июня 2023 года пользователи соцсетей распространили комментарий Виктора Садовничего о том, сколько бывших заключённых хотят поступить в его вуз благодаря новым льготам. Мы проверили, делал ли ректор МГУ такое заявление.
„У нас сейчас около 1000 заявлений от участников СВО на поступление. Не скрою, есть ребята, которые имели судимости, кто-то случайно убил бабушку, кто-то жену“ — такое высказывание, приписываемое Садовничему, интернет-пользователи начали распространять 19 июня. Сообщение стало вирусным в соцсетях, им делились (и продолжают делиться) в Twitter, Facebook, „ВКонтакте» и „Одноклассниках“, а также в комментариях под статьями на новостных сайтах. В Telegram сообщение, в частности, опубликовали публицист Александр Невзоров (680 000 просмотров на момент написания этого разбора) и канал „Ватное болото» (343 000).
Заключённых из российских колоний начали вербовать в ЧВК „Вагнер“ прошлым летом. Спустя полгода стало известно о массовых помилованиях осуждённых преступников, проведших по несколько месяцев в зоне боевых действий. 13 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин подтвердил, что подписывает соответствующие указы. По оценке правозащитников, к началу года число завербованных заключённых могло достичь 50 000 человек, основатель „Вагнера“ Евгений Пригожин в середине июня заявлял, что „на гражданку“ с фронта уже вернулись 32 000 осуждённых.
Для „участников СВО“ российское законодательство предусматривает разнообразные льготы, их список регулярно пополняется. Информация о заявлении Садовничего разошлась на фоне новостей о том, что 19 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о введении квот для российских военных при поступлении в университеты. Соответствующие поправки в Закон об образовании были приняты Госдумой уже на следующий день.
Каких-либо уточнений о помилованных после участия в войне заключённых нет ни в выступлении Голиковой, ни в одобренных нижней палатой парламента поправках. В свою очередь, комментарий Садовничего относительно числа абитуриентов и наличия среди них „случайно убивших бабушку или жену“ не встречается ни на сайте МГУ, ни на новостных ресурсах (даже неавторитетных). В канале университета в Telegram и в паблике во „ВКонтакте» также нет подобных сообщений или публичных обращений ректора.
Зато это сообщение легко обнаруживается в сатирическом Twitter-аккаунте „Борис Абрамыч“. Судя по времени публикации (19 июня в 18:11 по московскому времени), именно этот пост стал первоисточником новости. Её массовое распространение в Telegram началось несколькими часами позже («Ватное болото“ опубликовало пост с тем же текстом и фотографией в 21:27), а Александр Невзоров снабдил сюжет своим комментарием уже 20 июня, подстегнув вторую волну распространения.
Итог: Сатирические новости