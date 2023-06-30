Поединок Маска с Цукербергом может состояться в Колизее
Миллиардер Илон Маск сообщил, что его поединок с медиамагнатом Марком Цукербергом может состояться в Колизее.
Ранее Цукерберг и Маск устроили перепалку в соцсетях и согласились решить разногласия в октагоне, пишет Sport24.
„Есть шанс, что бой пройдет в Колизее“, — написал в твиттере Маск, также выложив ссылку на отрывок из комедийного фильма „Житие Брайана по Монти Пайтон“ и подписью: „Мне надо поработать над своей выносливостью“.
По информации издания TMZ Sports, министр культуры Италии связался с Цукербергом и предложил провести бой в знаменитом в римском Колизее.
Уже больше недели Маск и Цукерберг готовятся к бою друг с другом. Причиной споров между бизнесменами послужили сообщения, что директор по продуктам Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Крис Кокс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter — приложение Threads, которое находится в разработке. Маск на это заявил, что Цукерберг поставит человечество под свой „каблук“. Пользователи Twitter предупредили миллиардера, что Цукерберг занимается джиу-джитсу. Маск ответил, что „готов к бою в клетке“.
После этого в Сети появились фотографии и видеоматериалы подготовки Маска и Цукерберга к бою. Мама Маска заявила, что „отменила“ бой сына, но сами бизнесмены об отмене боя не говорили.
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