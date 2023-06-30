„Мятеж готовили военные“. Эксперт ВСУ о том, почему арест генерала Суровикина в интересах Украины

У нас проходило письмо „вагнеровцев“. В нем сообщалось, что 24 июня они придут в 10 утра в город Ростов-на-Дону и будут проводить там военно-патриотическое воспитание [копии письма у редакции „Спектра“ нет]. С точки зрения службистов [ФСБ, контразведки], мятежники [ЧВК „Вагнер“] действовали правильно. Они не только такое письмо написали, но и могли дополнительно заявить, что собираются сдать военную технику.

Сейчас контрразведка допрашивает спецназ. Командир спецназа уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Аналогичная ситуация в комендантской роте. Комендант штаба военного округа тоже ходит на допросы вместе с командующим округа и начальником штаба. По нашим данным, Суровикина задержала охрана Шойгу. Ни военная контрразведка, ни ФСО к этому не причастны. Якобы команда Шойгу хочет доказать, что целью мятежа было смещение Путина.

Третий зам, по-видимому, согласился. В ответ „вагнеровцами“ сбито шесть вертолетов и один ИЛ-22, командный пункт. На сегодняшний день дело в отношении Пригожина вроде бы закрыто, но расследование мятежа продолжается. Сейчас департамент военной контрразведки России проводит собственное расследование, и по процедуре они делают все правильно. Допрашивают военное руководство Южного военного округа о заходе ЧВК в Ростов-на-Дону, где расположен штаб округа. Их интересует, почему штабной спецназ и комендантская рота, охраняющие штаб, пропустили Пригожина с его бойцами во внутрь. Кто приказал им не выполнять приказ, требующий в подобной ситуации без колебаний открывать огонь? Кто дал команду не выполнять свои прямые обязанности?

Я знаю советскую — и позже российскую — армию изнутри, понимаю механизм выполнения приказов, как бомбардировки колонн „вагнеровцев“ российской авиацией — ВКС России . Что важно для понимания роли Суровикина в этой истории. Он отказался бомбить отряды Пригожина, значит, кто-то другой отдал приказ, взял на себя ответственность. После получения приказа Шойгу бомбить части ЧВК „Вагнер“ Суровикин и его оба его первых зама отказались.

До сегодняшнего [предполагаемого] ареста генерала Сергея Суровикина называли основным претендентом на должность министра обороны. Или, что вероятнее, начальника Генштаба . Поэтому, по российской традиции, Суровикина, как наиболее вероятного кандидата, „мочат“.

Тем более, что военную технику можно сдать не только в Южном военном округе, но и в воинских частях, расположенных по направлению к Москве. Я сам „спецслужбист“ и понимаю, как эти люди мыслят. Понятно, мятеж готовили военные, и развивался он в соответствии с военной логикой — пришли, окружили, хотели Герасимова арестовать. Но Герасимов сбежал.

За ним не погнались не только потому, что его спецназ охраняет. Дело в том, что Герасимова в принципе захватить невозможно. Он владелец ядерного чемоданчика, его захват рассматривался бы как акт ядерного терроризма. Мы знаем, что одна из колонн ЧВК вместо аэродрома, как думали раньше, направилась прямиком на ядерный объект — 387-й объект 12 Главного Управления Минобороны РФ, расположенный в военном городке Воронеж-45, войсковая часть 14 254.

Путин — это Николай I

Сейчас российские спецслужбы разбираются с помощниками Пригожина в мятеже и попытке захвата власти среди генералов — высшего военного руководства России. Выясняют, кто помогал им из среднего и младшего офицерского состава. И кто не мешал.

Путин уже дал команду разобраться в мятеже, как российский царь Николай I в 1825 году. Тогда было известное восстание декабристов. Как всегда в России, найдут „героев“. [Глава Росгвардии Виктор] Золотов уже стал главным защитником России, хотя первым сбежал и спрятался. Но у Суровикина огромный авторитет среди личного состава войск. В случае его отстранения это вызовет очередное среди них недовольство, что может привести к снижению уровня боевой готовности и боеспособности. Что бы не хотел с ним сделать Шойгу-Герасимов, у них это не получится.

Арест Суровикина в интересах Украины

Если смотреть на цели Украины в этой истории (я же украинский военный), мы были бы заинтересованы в том, чтобы Суровикина как заместителя начальника СВО и еще нескольких генералов отстранили. На их место пришли бы неподготовленные „паркетные“ генералы, не имеющие боевого опыта. Не зря же оборонительный рубеж так и называется „линия Суровикина». Он же ее придумал и построил.

Давайте на его место Лапина, или любого такого же другого. У вас [в России] много таких на Фрунзенской набережной, в министерстве обороны. Они только и умеют, что каблуками щелкать. Мы заинтересованы, чтобы Суровикина и остальных пересажали. Как в 1937 — 38 году. Мы наблюдаем за этим процессом.