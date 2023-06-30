ОНЛАЙН | Второй день Праздника песни и танцев. Концерты пройдут на стадионе Калев и площади Вабадузе

С пятницы по воскресенье в Таллинне проходит ХIII Молодежный Праздник песни и танца. В субботу на плошади Вабадузе пройдет концерт праздника народной музыки (12.00-15.00), а в 15.00 и 19.00 на стадионе Калев состоится представление праздника танцы „Мосты“. Следите за новостями в нашем онлайн-блоге!