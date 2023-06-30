Новости Эстонии
30.06.2023, 11:22

ОНЛАЙН | Праздник песни и танца: начались совместные репетиции хоров и оркестров

 
Первые репетиции хоров
Первые репетиции хоров
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

С пятницы по воскресенье в Таллинне проходит ХIII Молодежный Праздник песни и танца. Следите за новостями в режиме онлайн в блоге RusDelfi.

Расписание

  • 30.06 с 19.00 – 21.00
    Представление праздника танца „Мосты“ на центральном стадионе Калев

  • 1.07 с 12.00 – 15.00
    Концерт праздника народной музыки в Таллинне на площади Вабадузе

  • 1.07 с 15.00 – 17.00
    Представление праздника танца „Мосты“ на центральном стадионе Калев

  • 1.07 с 19.00 – 21.00
    Представление праздника танца „Мосты“ на центральном стадионе Калев

  • 2.07 с 9.30 – 14.00
    Праздничное шествие всех участников из центра Таллинна до Певческого поля

  • 2.07 с 14.00 – 21.00
    Праздник песни на Таллиннском певческом поле

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