30.06.2023, 11:22
ОНЛАЙН, ФОТО И ВИДЕО | Завершилось первое выступление Праздника танца. Смотрите, как это было!(25)
С пятницы по воскресенье в Таллинне проходит ХIII Молодежный Праздник песни и танца. Главная репетиция XIII Молодежного фестиваля танца на стадионе Калев началась в 15:00. Вечером, в 19 часов началось первое выступление.
С 30 июня по 2 июля в Таллинне пройдет XIII Молодежный Праздник песни и танца. 30 июня и 1 июля пройдут танцевальные выступления „Sillad“, 1 июля - праздник народной музыки „Päriselt“. В общей сложности во время Праздника танца на сцену выйдут почти 8500 танцоров. Шествие и Певческий праздник „Püha on maa“ состоятся 2 июля.
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