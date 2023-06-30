Новости Эстонии
30.06.2023, 11:22

ОНЛАЙН, ФОТО И ВИДЕО | Завершилось первое выступление Праздника танца. Смотрите, как это было!

 (25)

С пятницы по воскресенье в Таллинне проходит ХIII Молодежный Праздник песни и танца. Главная репетиция XIII Молодежного фестиваля танца на стадионе Калев началась в 15:00. Вечером, в 19 часов началось первое выступление.

С 30 июня по 2 июля в Таллинне пройдет XIII Молодежный Праздник песни и танца. 30 июня и 1 июля пройдут танцевальные выступления „Sillad“, 1 июля - праздник народной музыки „Päriselt“. В общей сложности во время Праздника танца на сцену выйдут почти 8500 танцоров. Шествие и Певческий праздник „Püha on maa“ состоятся 2 июля.

Расписание

  • 30.06 с 19.00 – 21.00
    Представление праздника танца „Мосты“ на центральном стадионе Калев

  • 1.07 с 12.00 – 15.00
    Концерт праздника народной музыки в Таллинне на площади Вабадузе

  • 1.07 с 15.00 – 17.00
    Представление праздника танца „Мосты“ на центральном стадионе Калев

  • 1.07 с 19.00 – 21.00
    Представление праздника танца „Мосты“ на центральном стадионе Калев

  • 2.07 с 9.30 – 14.00
    Праздничное шествие всех участников из центра Таллинна до Певческого поля

  • 2.07 с 14.00 – 21.00
    Праздник песни на Таллиннском певческом поле

Если блог не появляется, обновите страницу.

Оставить комментарий Читать комментарии (25)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии