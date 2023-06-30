ОНЛАЙН, ФОТО И ВИДЕО | Прямо сейчас! Первое выступление Праздника песни и танца
С пятницы по воскресенье в Таллинне проходит ХIII Молодежный Праздник песни и танца. Главная репетиция XIII Молодежного фестиваля танца на стадионе Калев началась в 15:00. Вечером, в 19 часов начнется первое выступление.
Из-за вчерашней жаркой погоды были внесены изменения в расписание сегодняшних генеральных репетиций в преддверии выступления вечером. „Мы отменили одну репетицию из-за вчерашнего дня. Поскольку сегодня обещало быть настолько же жарко, мы очень тщательно проанализировали решение, принятое вчера вечером. Выступления готовы, и мы еще можем сделать паузы и внести коррективы во время генеральной репетиции, если это будет необходимо. Однако здоровье детей - это самое главное“, - сказала одна из художественных руководителей праздника Агне Куррикофф-Херман.
С 30 июня по 2 июля в Таллинне пройдет XIII Молодежный Праздник песни и танца. 30 июня и 1 июля пройдут танцевальные выступления „Sillad“, 1 июля - праздник народной музыки „Päriselt“. В общей сложности во время Праздника танца на сцену выйдут почти 8500 танцоров. Шествие и Певческий праздник „Püha on maa“ состоятся 2 июля.
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