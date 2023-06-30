ОНЛАЙН, ФОТО И ВИДЕО | Прямо сейчас! Первое выступление Праздника песни и танца

Из-за вчерашней жаркой погоды были внесены изменения в расписание сегодняшних генеральных репетиций в преддверии выступления вечером. „Мы отменили одну репетицию из-за вчерашнего дня. Поскольку сегодня обещало быть настолько же жарко, мы очень тщательно проанализировали решение, принятое вчера вечером. Выступления готовы, и мы еще можем сделать паузы и внести коррективы во время генеральной репетиции, если это будет необходимо. Однако здоровье детей - это самое главное“, - сказала одна из художественных руководителей праздника Агне Куррикофф-Херман.