В Польше задержали профессионального хоккеиста. Его называют российским шпионом

Подозреваемого в шпионаже мужчину задержали в Силезском воеводстве, но он должен был действовать по всей Польше, отмечает издание. Это Максим С., который недавно был профессиональным хоккеистом клуба первой лиги.



Задержанный является гражданином России, уточняет Polskie Radio.



„Для внешней разведки выполнял задания в Польше, в том числе разведку объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах“, — говорится в сообщениях агентства безопасности и национальной прокуратуры.



„Это 14-й задержанный участник отработанной нами шпионской сети“, — написал в твиттере генпрокурор Збигнев Зебро.



По данным прокуратуры, Максим С. и другие подозреваемые, „идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы“, входили в шпионскую сеть, которая вела разведывательную деятельность и „пропаганду против Польши“, а также готовила „акты саботажа по запросу российской разведки“.



Максиму С. было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и „действиях в интересах иностранной разведки против интересов Республики Польша“. Максимальное наказание — 10 лет тюрьмы.



Суд согласился взять подозреваемого под стражу. Прокуратура не исключила дальнейших арестов.