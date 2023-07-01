В России предлагают спасти отечественное образование, позвав учителей из Нарвы(12)
Российское издание „Московский комсомолец“ озаботилось проблемой нарвских учителей, которые, по словам прокремлевских пропагандистов, „принципиально не говорят на местном наречии“. Правда, в соседней с Эстонией Псковской области средний учитель получает 318 евро, а иностранец в России столкнется с огромными препятствиями при трудоустройстве.
„Только в Нарве уволят 400 наших учителей за незнание местного наречия, — пишет „Московский комсомолец“. — В российских школах не хватает учителей. Почему бы в таком случае не выписать их из-за недружественной границы? Например, в ближайший год от 150 до 400 русскоязычных педагогов в эстонской Нарве лишатся своей работы из-за незнания государственного эстонского языка. Но русским-то они точно владеют! Учителей в России не хватает. Но - выход есть! Почему не пригласить патриотично русскоязычных педагогов из-за ближнего зарубежья? Тем более, как некоторые жалуются, им там жизни нет. А ещё переживают, что тоскуют по исторической Родине, где их не станут притеснять по языковому признаку. Заметим, что 400 уволенных педагогов - это только в Нарве. А есть ведь ещё и Таллин [так в цитате, прим. ред.], и соседняя Литва с Латвией“.
Какие зарплаты у учителей в России?
Средняя зарплата учителя в 2023 году, по данным Росстата, по России составляет 45 787 рублей (484 евро). Самые высокие заработные платы, а это выше 100 000 рублей (1 057 евро), получают учителя, работающие в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Средняя зарплата педагога в 2023 году в Москве составляет около 99 674 рублей (1 053 евро).
Самые низкие заработные платы у учителей в республиках Ингушетия и Карачаево-Черкесия. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа зарплата учителя не превышает 30 000 рублей. Согласно данным Росстата, в 2023 году в маленьких городах учителя получают примерно по 25 000 – 30 000 рублей (264-317 евро). В областных центрах оклад учителя равен 22 000 рублей (232 евро). А педагог, работающий в сельской местности, может рассчитывать на зарплату от 12 000 до 17 000 рублей (127 - 180 евро).
Школьный учитель, работающий в Санкт-Петербурге, в нынешнем году получает не менее 64 730 рублей (684 евро). По Псковской области этот показатель составляет 29 869 рублей (316 евро), по Ленинградской — 50 735 рублей (536 евро).
Какие зарплаты учителя в Эстонии?
Минимальная ставка заработной платы учителя в 2023 году вырастет с 1412 евро до 1749 евро, то есть на 23,9%. К этому будет добавлен фонд дифференциации в объеме 17%, что позволит директорам школ более гибко регулировать работу и оплату труда учителей. Всего в будущем году на рост зарплат учителей в государственном бюджете предусмотрено 106,6 миллиона евро. Средняя зарплата учителя в 2023 году вырастет до 2048 евро.
О поддержке в выплате более высокой заработной платы работникам образования могут ходатайствовать местные самоуправления Ида-Вирумаа и частноправовые юридические лица, содержащие учебное заведение в Ида-Вирумаа.
При получении поддержки учителю и опорному специалисту общеобразовательной школы и заведения профобразования должна выплачиваться заработная плата в размере не менее 2624 евро, воспитателю детского сада со степенью магистра не менее 2274 евро и воспитателю детсада со степенью бакалавра не менее 2099 евро.
Сейчас минимальная зарплата в России — 15 279 рублей (166 евро), в Эстонии - 725 евро. Средняя заработная плата в России за 2022 год — 65 338 руб (710 евро).
В первом квартале 2023 года средняя зарплата в Эстонии составила 1741 евро, медианная зарплата – 1424 евро. Более всего средняя зарплата выросла в сферах образования (19,8%) и услуг по проживанию и питанию (17,3%).
Что нужно иностранцу для работы в России?
Российское законодательство предусматривает возможность трудоустройства в стране лиц, постоянно проживающих за рубежом. При наличии российского гражданства эти лица могут осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации без каких-либо разрешений на работу. Иностранным гражданам, временно пребывающим в Российской Федерации, разрешается заниматься трудовой деятельностью при наличии разрешения на работу и трудового договора с работодателем или договора с заказчиком работ (услуг), имеющим официальное разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.
Любой иностранный гражданин, приезжая в Россию в целях работы, обязан пройти медицинскую комиссию. Это требование недавнее — такая общая обязанность вступила в силу в декабре 2021 года. С декабря 2021 года ежегодный медосмотр стал обязательным и для граждан ЕАЭС. Кроме того, помимо медкомиссии, иностранный сотрудник должен пройти снятие отпечатков пальцев, фотографирование. Когда все процедуры пройдены, трудовой мигрант получает единый документ — зеленую карту.
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