Трамп: Украине, возможно, придется уступить часть территорий России, чтобы остановить войну

„Я хочу, чтобы люди перестали умирать на этой нелепой войне“, — сказал Трамп.

По его словам, властям Украины, возможно, придется уступить России часть территории, чтобы остановить войну. При этом Трамп подчеркнул, что украинцы, защищающие свою землю, „заслуживают большой похвалы“.

Я думаю, что они (украинцы) имеют право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет. Я думаю, самое главное, что США должны сделать сейчас — это установить мир, собрать Россию и Украину вместе и заключить мир. Вы можете это сделать. Настало время сделать это, собрать две стороны вместе и добиться мира.

Дональд Трамп считает, что попытка мятежа, устроенного основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожина, навредила Владимиру Путину. „Можно сказать, что он (Путин) все еще там, он все еще силен, но он определенно, я бы сказал, немного ослаблен, по крайней мере, в сознании многих людей“, — сказал Трамп.

Бывший президент США подчеркнул, что, если Путин не останется у власти в РФ, то неясно, кто его сменит, и альтернатива „может быть лучше, но может быть и намного хуже“.

Украинские власти считают главным условием для завершения войны — вывод российских войск с территории Украины. США выступают за вывод российских войск с „украинской суверенной территории“. Власти России ранее заявили, что для достижения мира украинские власти должны признать „новые территориальные реалии“, то есть аннексию части территорий Украины.

Дональд Трамп, возглавлявший США в 2017-2021 годах, планирует стать кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года. Трамп лидирует в опросах общественного мнения в США среди кандидатов в президенты от республиканцев.

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