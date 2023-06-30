Одну из запланированных репетиций Праздника танца пришлось отменить из-за жары

Прошедший четверг был очень жаркий, и прогноз обещает, что в пятницу будет еще жарче. Поэтому было принято решение, что танцоры младшего возраста к празднику готовы, и не будут принимать участие в запланированной на утро репетиции. Со старшими еще нужно подкорректировать некоторые переходы и завершить подготовку, но время репетиции необходимо сократить. Таким образом все получат необходимый отдых перед главной репетицией представления и первого представления праздника танца.

Танцоров молодежных групп C и взрослых гимнастов все-таки ждут на репетицию в 11:30 утра, чтобы закончить сборку танцев. В 15:00 часов главная репетиция представления будет проходить в костюмах и национальной одежде. Времена и места питания групп остаются такими же, как было договорено ранее и записано в графиках.

В пятницу родителей просят положить детям с собой полные бутылки с водой и головные уборы, по возможности направлять их быть в тени и обязательно хорошо питаться. Руководители коллективов и координаторов просят внимательно следить за тем, чтобы дети потребляли достаточно воды.

В субботу погода может быть дождливой, поэтому детям необходимо положить с собой прозрачные дождевики и сменную одежду, чтобы избежать простуды.

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