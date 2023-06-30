Дирижер столичного хора об участии русскоязычных детей в Певческом празднике: не нужно никакой политики. Вот она — интеграция!(7)
Юлия Ааре — учитель музыки в Мустамяэской гуманитарной гимназии. Помимо уроков из школьной программы, она ведет занятия в хоровом кружке, преподает вокал, а также является дирижером взрослого хора. В этом году под ее руководством в Молодежном Певческом празднике участвует хор младших классов. RusDelfi выяснил, насколько репертуар стал сложнее по сравнению с предыдущими годами, трудно ли детям с родным русским языком учить слова на эстонском языке, как это способствует интеграции и почему каждый должен хоть раз в жизни прийти на Певческий праздник.
Юлия, расскажите о себе и своем опыте участия в Певческом празднике.
Если говорить о первом опыте из моего детства и приобщения к хоровой музыке, я училась в Силламяэской музыкальной школе. У нас был замечательный педагог, директор школы Аникин. Он преподавал у нас детский хор. С ним мы поехали в 1985 году на Певческий праздник, это был мой первый опыт. Я училась в пятом классе. Очень хорошие впечатления, я даже помню, где мы ночевали, в каком районе. Помню, как стояла под нашей красивой аркой, эстрадой. Навсегда отложилось в памяти, каково это — когда поет большая масса людей, дети, все вместе.