Братья Селевко едут тренироваться к тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена(1)
Ведущие фигуристы Эстонии - братья Александр и Михаил Селевко - на месяц отправятся в США по приглашению тренера Рафаэля Арутюняна, один из учеников которого - Нейтан Чен - стал в 2022 году олимпийским чемпионом.
„В воскресенье мы вместе с Александром и Михаилом на месяц отправляемся в Америку. Едем к тренеру Рафаэлю Арутуняну. Он заинтересовался братьями, пригласил на тренировки. Под его руководством мы хотим поднять себя на более высокий уровень“, - рассказала rus.err.ee тренер братьев Селевко Ирина Кононова.
На вопрос, какими будут основные задачи братьев Селевко на новый сезон, Ирина Кононова ответила: „Самое главное, чтобы оба отобрались на чемпионат Европы и выступили там как можно лучше. В прошлом сезоне Михаил Селевко стал на первенстве Европы восьмым. Этот результат нужно улучшать. Хочется, чтобы оба попали в десятку, но лучше - в шестерку. Будем стараться. Задачи ставим максимальные. Это касается и чемпионата мира“.
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