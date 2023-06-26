Братья Селевко едут тренироваться к тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена

„В воскресенье мы вместе с Александром и Михаилом на месяц отправляемся в Америку. Едем к тренеру Рафаэлю Арутуняну. Он заинтересовался братьями, пригласил на тренировки. Под его руководством мы хотим поднять себя на более высокий уровень“, - рассказала rus.err.ee тренер братьев Селевко Ирина Кононова.

На вопрос, какими будут основные задачи братьев Селевко на новый сезон, Ирина Кононова ответила: „Самое главное, чтобы оба отобрались на чемпионат Европы и выступили там как можно лучше. В прошлом сезоне Михаил Селевко стал на первенстве Европы восьмым. Этот результат нужно улучшать. Хочется, чтобы оба попали в десятку, но лучше - в шестерку. Будем стараться. Задачи ставим максимальные. Это касается и чемпионата мира“.