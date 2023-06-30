В июне инфляция в Эстонии замедлилась до 9%

В мае годовая инфляция в Эстонии составила 11,3%, таким образом в июне она немного замедлилась. Окончательные данные о том, насколько в июне изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 7 июля.

В июне 2022 года инфляция в Эстонии составила 21,9%, по этому показателю наша страна была лидером среди стран еврозоны.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.