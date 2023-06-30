Экономика
30.06.2023, 08:18

В июне инфляция в Эстонии замедлилась до 9%

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Raha
Raha
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Потребительские цены в Эстонии в июне выросли на 8,99% в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики и подсчеты Rus.ERR.

В мае годовая инфляция в Эстонии составила 11,3%, таким образом в июне она немного замедлилась. Окончательные данные о том, насколько в июне изменился индекс потребительских цен в Эстонии, Департамент статистики сообщит 7 июля.

В июне 2022 года инфляция в Эстонии составила 21,9%, по этому показателю наша страна была лидером среди стран еврозоны.

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