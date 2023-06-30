ВИДЕО | Во Франции третью ночь после убийства подростка продолжаются беспорядки. Арестовано более 400 человек(6)
Более 400 человек арестованы во Франции в ходе массовых беспорядков, продолжающихся третью ночь подряд. Более 300 из них - в Париже и его окрестностях. Большинству задержанных – от 14 до 18 лет.
Протесты и беспорядки вспыхнули во Франции в ночь на среду после убийства в пригороде Парижа дорожным полицейским 17-летнего водителя Наэля М, отказавшегося остановиться и попытавшегося уехать.
Наэль М, по предварительным данным, алжирец по происхождению, во вторник был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.
Полицейские поначалу заявили, что Наэль пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе.
После этого две ночи Франция была охвачена протестами и насилием.
В четверг вечером в Нантере, где родился и жил Наэль, тысячи протестующих вновь вышли на улицы с мирной демонстрацией, требуя справедливого наказания полицейским.
Однако вскоре эти протесты вновь вылились в массовые беспорядки и стычки с полицией.
Насилие и беспорядки распространились на несколько городов Франции и даже Бельгию. В Брюсселе арестованы 15 человек.
По Франции на подавление беспорядков были брошены 40 тысяч полицейских.
Во многих районах была прекращена работа общественного транспорта, не ходили автобусы и трамваи.
К утру парижские СМИ сообщали, что беспорядки утихают и ситуация более или менее успокоилась.