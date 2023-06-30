Эстонский футбольный союз о рекорде посещаемости: это результат слаженной работы клубов

Предыдущий рекорд посещаемости в Высшей лиге был установлен в 2010 году, когда 25 июля на стадионе „Кадриорг“ на матче между „Левадией“ и „Флорой“ побывало 3250 человек.

По словам Вейко Соо, руководителя отдела развития лиг, постоянно растущая аудитория является результатом последовательной работы клубов. „Левадия вместе с общественным деятелем Лаури Вялья сумели найти общий язык с летним Молодежным праздником песни и танца, когда всем участникам были гарантированы бесплатные билеты. Мы работаем в сотрудничестве с клубами, чтобы футбол стал ближе для всех жителей Эстонии“, — сказал Соо.

Самые посещаемые игры Высшей лиги в нынешнем сезоне:

3510 — „Левадия“ — „Флора“ (28 июня, А. Ле Кок Арена)

1123 — „Флора“ — „Левадия“ (23 апреля, Спортленд Арена)

832 — „Левадия“ — „Калью“ (28 мая, А. Ле Кок Арена)

831 — „Левадия“ — „Харью“ (15 апреля, Спортленд Арена)

815 - „Вапрус“– „Харью“ (28 мая, Пярнуский пляжный стадион)

693 – „Калью“ – „Флора“ (19 апреля, Спортленд Арена)

658 – „Вапрус“ – „Флора“ (10 июня, Пярнуский пляжный стадион)

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