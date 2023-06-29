Нарвский депутат Сергей Горлач сядет на месяц в тюрьму – приговор вступил в силу

Еще прошлой осенью суд признал Горлача виновным в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования. В конце апреля Тартуский окружной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Сергей Горлач в октябре 2022 года был признан Вируским уездным судом виновным в совершении преступления и наказан тюремным заключением сроком на 1 год и 8 месяцев. Из них только один месяц Горлач должен провести в тюрьме, а остальное, если не совершит еще одно умышленное преступление в течение двух лет, условно. Испытательный срок начался с оглашения приговора, то есть с 27 октября 2022 года. Поскольку во время предварительного следствия Сергей Горлач был задержан на сутки, то провести за решеткой он должен будет 29 дней.

Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, который баллотировался на выборах в органы местного самоуправления 2021 года под номером 131 по списку избирательного союза Катри Райк, 14 октября прошлого года вместе с Натальей Симоновой, членом правления общественной организации Narva Kutsehaigete Ühing, организовал бесплатный день здоровья для членов общества, целью которого было побудить людей проголосовать за его кандидатуру на выборах.

День здоровья включал в себя поездку из Нарвы в Тойла, экскурсию с гидом Нарвского музея в парке Тойла-Ору, пакет отеля Toila SPA на 40 человек, а затем пикник. Посещение спа и экскурсия финансировались Сергеем Горлачем и были организованы для 40 человек. Экскурсия была бесплатной. Пикник и транспорт финансировались общественной организацией Narva Kutsehaigete Ühing.

Наталья Симонова предварительно поручила участникам выезда взять с собой удостоверения личности с пин-кодами для организации электронного голосования. После посещения парка Тойла-Ору людей, у которых были с собой удостоверения личности и пин-коды, попросили проголосовать за кандидата №131.