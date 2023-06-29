ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (491-й день) | ЕС видит опасность в „ослабленном Путине“
Подводим итоги очередного дня войны.
Австрия - против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС
Вена выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Канцлер Австрии Карл Нехаммер дал понять на саммите ЕС, что его страна откажется дать необходимое согласие на такие обязательства. По его словам, аналогичную позицию заняли также Ирландия, Кипр и Мальта. „ Для нас, как нейтральных государств, ясно: мы не будем участвовать в обязательствах по безопасности для долгосрочной обороны Украины. На саммите ЕС мы будем совместно выступать за то, чтобы позиция нейтральных государств в ЕС и впредь принималась во внимание“, - написал Нехаммер в Twitter.
ЕС видит опасность в „ослабленном Путине“
Евросоюз не исключает, что мятеж ЧВК „Вагнера“ еще будет иметь опасные последствия для России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предупредила на саммите ЕС об „афтершоках“.
При получении гуманитарной помощи погибли два жителя Херсона
По уточненным данным, которые приводит офис генпрокурора Украины, в результате сегодняшнего артиллерийского обстрела Херсона погибли два человека, еще двое ранены. Огнем уничтожены складские помещения, обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, удар был нанесен после обеда по „Пункту несокрушимости“ в Херсоне, „по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь“.
Кулеба призвал к ясности по вступлению Украины в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО внести ясность в вопрос о вступлении в организацию его страны. „Украина продолжает активно работать со всеми союзниками по НАТО, чтобы убедить их в том, что пришло время внести ясность в вопрос о членстве Украины в альянсе“, - написал Кулеба в Twitter после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Поисковые работы в Краматорске завершены
В 11.40 утра в Краматорске спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего в результате ракетного удара вечером 27 июня, таким образом количество жертв обстрела кафе возросло до 12, среди них 3 ребенка, удалось спасти 11 человек. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, добавляя, что аварийно-спасательные работы завершены.
Нетаньяху не готов передать Киеву систему ПВО „Железный купол“
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не готов предоставить Украине систему ПВО „Железный купол“. Об этом политик рассказал в интервью американскому онлайн-изданию The Wall Street Journal. При этом Нетаньяху напомнил, что Израиль предоставляет Украине системы гражданского оповещения при воздушной тревоге и оказывает стране другие меры поддержки.
„Думаю, что надо учитывать нашу озабоченность тем, что системы, которые мы предоставили бы Украине, могли бы попасть в руки Ирана, где их переделали бы, и мы бы оказались в ситуации, когда они будут направлены против Израиля“, - указал Нетаньяху. По его словам, „именно такой путь уже проделали западные противотанковые системы, и мы видим их сейчас на наших границах в руках „Хезболлах“.
ВСУ продолжают контрнаступление
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Володино есть продвижение на 1,3 км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, „украинские воины отбивают в тяжелых боях каждый метр земли и добиваются успеха“.
На Бахмутском направлении украинские войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта, отметила Маляр. По ее словам, противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь. В направлении Клещиевки подразделения ВСУ продвинулись на 1200 метров, а в направлении Курдюмовки - на 1500 метров.
Бои продолжается на флангах Бахмута. Украинские войска закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои.
В Великобритании запретят юристам консультировать компании из РФ
Великобритания примет закон, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по некоторым деловым сделкам, сообщает агентство Reuters. „Правовая система Великобритании лежит в основе многих международных контрактов и бизнеса, и мы больше не позволим России извлекать выгоду из наших знаний и опыта“, -заявил министр юстиции Великобритании Алекс Чок.
Закон будет запрещать юристам консультировать российские компании по торговым сделкам между глобальными компаниями или в вопросах международного кредитования, пишет Reuters. Ограничения при этом не будут касаться физических лиц, пользующихся британской юридической экспертизой.
По материалам DW.