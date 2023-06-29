ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (491-й день) | ЕС видит опасность в „ослабленном Путине“

Австрия - против гарантий безопасности Украине на уровне ЕС

Вена выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Канцлер Австрии Карл Нехаммер дал понять на саммите ЕС, что его страна откажется дать необходимое согласие на такие обязательства. По его словам, аналогичную позицию заняли также Ирландия, Кипр и Мальта. „ Для нас, как нейтральных государств, ясно: мы не будем участвовать в обязательствах по безопасности для долгосрочной обороны Украины. На саммите ЕС мы будем совместно выступать за то, чтобы позиция нейтральных государств в ЕС и впредь принималась во внимание“, - написал Нехаммер в Twitter.

ЕС видит опасность в „ослабленном Путине“

Евросоюз не исключает, что мятеж ЧВК „Вагнера“ еще будет иметь опасные последствия для России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предупредила на саммите ЕС об „афтершоках“.

При получении гуманитарной помощи погибли два жителя Херсона

По уточненным данным, которые приводит офис генпрокурора Украины, в результате сегодняшнего артиллерийского обстрела Херсона погибли два человека, еще двое ранены. Огнем уничтожены складские помещения, обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, удар был нанесен после обеда по „Пункту несокрушимости“ в Херсоне, „по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь“.

Кулеба призвал к ясности по вступлению Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО внести ясность в вопрос о вступлении в организацию его страны. „Украина продолжает активно работать со всеми союзниками по НАТО, чтобы убедить их в том, что пришло время внести ясность в вопрос о членстве Украины в альянсе“, - написал Кулеба в Twitter после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Поисковые работы в Краматорске завершены