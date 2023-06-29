Другие виды
29.06.2023, 19:18

ВИДЕО | Роман Костомаров: хочется бежать и прыгать

 
Роман Костомаров
Роман Костомаров
ФОТО: imago sportfotodienst | imago/Chernykh

На кадрах видно состояние рук Костомарова. Фигурист показал, что уже выполняет сильные махи ногами, на которые у него установлены протезы, и может подниматься по лестнице.

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) новое видео с тренировки.

На кадрах видно, что спортсмен перенес ампутации кистей, на левой руке частично.

26 июня Костомаров опубликовал первую видеозапись, на которой он тренировался на велотренажере. На обеих ногах у спортсмена установлены протезы.

„Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!“ — написал 46-летний фигурист.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе он попал в больницу с пневмонией, после чего на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

Источник: „РБК Спорт

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