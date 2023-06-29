В Финляндии обнаружен новый вид комаров – они распространяют вирус лихорадки Западного Нила

В районе города Пори был обнаружен вид комаров, ранее не встречавшийся в Финляндии. Речь идет о Culex Modetus, который стал 44-м известным видом комаров в Финляндии.

Его удалось выявить во время изучения образцов насекомых, собранных в прибрежных районах Финляндии.

Этот вид известен в Южной Европе как распространитель вируса лихорадки Западного Нила. Чаще всего он вызывает жар, головные и мышечные боли.

Вирус лихорадки Западного Нила никогда ранее не был выявлен в Финляндии.