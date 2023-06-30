Основатель „Ghetto Games“, которые состоятся в Таллинне: мы хотим привлечь молодежь к спорту и отучить их от вредных привычек

„Ghetto Games“ посетят столицу Эстонии впервые, и уже приготовлена большая фестивальная программа, где помимо традиционных соревнований по уличному футболу 3 на 3 „Ghetto Football“ и уличному баскетболу 3 на 3 „Ghetto Basket“, также будут соревнования по флорболу 3 на 3 „Ghetto Floorball“, бойцовский турнир „Ghetto Fight“, соревнования по уличным танцам „Ghetto Dance“ и чемпионат по уличной гимнастике.

В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа, конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллинна.

Что такое „Ghetto Games“?

Это одно из самых больших молодёжных движений в Восточной Европе. Ghetto Games это различные турниры („Ghetto Fight“, „Ghetto Football“, „Ghetto Basket“ и так далее). Задача проекта заключается в том, чтобы привлечь молодежь к спорту, отучить их от желания курить, пить, употреблять наркотики. Показать им, в конце концов, что спорт – это модно и интересно.

В нашем кафе не продается алкоголь. Как и на всех наших мероприятиях. Если пропагандировать здоровый образ жизни, то в первую очередь на личном примере!

Как возникла идея провести такой фестиваль в Эстонии?

История у проекта длинная, но если коротко, то мы создали платформу, где молодежь может развиваться и физически, и морально.

Мы давно уже хотели запустить полноценный проект в Эстонии, но не получали нужной поддержки. Как мне кажется, Таллинн мог бы стать отличным местом, куда бы для участия в „Ghetto Games“ приезжали спортсмены из скандинавских стран и не только. В городе должно быть одно место, где бы собирались люди и соревновались в уличных видах спорта, да и просто бы проводили с пользой свободное время. Все знают о Ghetto Games в Риге, но для скандинавских стран Таллинн был бы намного ближе и удобнее.

С какими проблемами пришлось столкнуться при организации фестиваля?