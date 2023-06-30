Основатель „Ghetto Games“, которые состоятся в Таллинне: мы хотим привлечь молодежь к спорту и отучить их от вредных привычек
15 июля в Таллинне состоится фестиваль уличного спорта и культуры „Ghetto Games“. На территории Морского музея Эстонии будут проходить соревнования и шоу по нескольким дисциплинам. Корреспондент RusDelfi поговорил с основателем „Ghetto Games“ Раймондом Элбакяном, который поделился своими ожиданиями от мероприятия.
„Ghetto Games“ посетят столицу Эстонии впервые, и уже приготовлена большая фестивальная программа, где помимо традиционных соревнований по уличному футболу 3 на 3 „Ghetto Football“ и уличному баскетболу 3 на 3 „Ghetto Basket“, также будут соревнования по флорболу 3 на 3 „Ghetto Floorball“, бойцовский турнир „Ghetto Fight“, соревнования по уличным танцам „Ghetto Dance“ и чемпионат по уличной гимнастике.
В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа, конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллинна.
Что такое „Ghetto Games“?
Это одно из самых больших молодёжных движений в Восточной Европе. Ghetto Games это различные турниры („Ghetto Fight“, „Ghetto Football“, „Ghetto Basket“ и так далее). Задача проекта заключается в том, чтобы привлечь молодежь к спорту, отучить их от желания курить, пить, употреблять наркотики. Показать им, в конце концов, что спорт – это модно и интересно.
В нашем кафе не продается алкоголь. Как и на всех наших мероприятиях. Если пропагандировать здоровый образ жизни, то в первую очередь на личном примере!
Как возникла идея провести такой фестиваль в Эстонии?
История у проекта длинная, но если коротко, то мы создали платформу, где молодежь может развиваться и физически, и морально.
Мы давно уже хотели запустить полноценный проект в Эстонии, но не получали нужной поддержки. Как мне кажется, Таллинн мог бы стать отличным местом, куда бы для участия в „Ghetto Games“ приезжали спортсмены из скандинавских стран и не только. В городе должно быть одно место, где бы собирались люди и соревновались в уличных видах спорта, да и просто бы проводили с пользой свободное время. Все знают о Ghetto Games в Риге, но для скандинавских стран Таллинн был бы намного ближе и удобнее.
С какими проблемами пришлось столкнуться при организации фестиваля?
Как таковых проблем не было. Но просто учитывая, что мы мероприятия делаем в рамках Дней моря, есть какие-то моменты, где с местными организаторами приходится как-то выходить из ситуации. И в основном это не в пользу наших игр, потому что мы там участвуем как гости, а в будущем хотелось бы это делать отдельно, чтобы это было масштабно и чтобы мы могли все наши соревнования проводить в полном объёме. Грубо говоря, мы немного зажаты во временные рамки,
Какие у вас ожидания от фестиваля?
Хочется, чтобы всем участникам все понравилось и чтобы они могли, так сказать, прочувствовать всю прелесть наших игр и прониклись ими. Так что надеюсь, что организаторы каждого вида спорта подготовят очень хорошую программу и все ребята останутся довольны, а мы будем продолжать работать, чтобы организовать это снова.
Я уверен будет много посетителей, что позволит нам презентовать наш проект в наших лучших традициях
„Ghetto Games“ в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегодно собирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях.
Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте Ghetto Games.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.