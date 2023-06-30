30.06.2023, 18:46
На женщину подали в суд из-за кредита, о котором она даже не слышала
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Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, в котором пострадавшей оказалась жительница волости Винни (Ляэне-Вирумаа), сообщила Идаская префектура.
В полицию обратилась живущая в волости Винни женщина, супругу и дочери которой пришла повестка из Пярнуского уездного суда, где утверждалось, что женщина имеет долг перед фирмой, предлагающей кредиты.
Однако женщина кредита в данной фирме не брала, кредит был взят без ее ведома.
Причиненный мошенничеством ущерб составляет 7000 евро.