ПАМЯТКА | Что нельзя проносить с собой на выступления и как подготовиться к празднику

„Одна из основных ценностей праздника - уважение к другому человеку, с таким отношением этот праздник появился и принес нам всем удовольствие, надеемся его получат и зрители праздника песни и танца“, сказал руководитель по связям с общественностью ЦУ Эстонского праздника песни и танца Стен Вейдебаум.

Завтра все зрители, которые придут на первое представление молодежного праздника танца „Мосты“, должны запастись временем, чтобы избежать большого столпотворения людей и автомобильных пробок.

Зрители праздника танца с детскими колясками и вспомогательными передвижными средствами могут оставить их в специально предназначенных для них местах хранения, так как с ними невозможно пройти по ступенькам и к сидячим местам на стадионе Калев.

На Певческом поле не будет отдельного места для хранения колясок и иных вспомогательных средств передвижения, так как на площадке достаточно места для передвижения как с коляской, так и с иным вспомогательным средством. Для людей с особыми потребностями опорно-двигательного аппарата и людей, которые передвигаются со вспомогательными средствами, на концерте праздника песни специально отведен отдельный сектор, где имеется достаточно места.

Разумеется на площадки праздника можно взять для себя еду и питье, но проследите за тем, чтобы упаковка не была бы хрупкой, что может быть опасным для других участников праздника.

На территорию праздника нельзя проходить с роликами, скейтами, велосипедами, мопедами и другими моторными и безмоторными средствами передвижения. Для велосипедов поблизости имеются специальные парковки.

Также просим взять с собой многоразовую бутылку для воды, так как на территориях праздника будет несколько кранов и цистерн с чистой питьевой водой, где можно будет наполнить свои бутылки.

На Певческом поле в секторе со стороны моря при поддержке крупного спонсора праздника Balbiino организована детская площадка с палаткой.