Литва ввела ужесточенные проверки приезжающих из Беларуси и России. Не исключают вариант закрытия границы

По словам Билотайте, если уровень угрозы в Литве изменится, граница может быть закрыта.

С 1 января 2023 года в Литву не впустили 1200 граждан Беларуси и 1300 граждан России.

Напомним, что 19 сентября 2022 года ужесточен порядок пропуска граждан России через наземные границы с Литвой. С учетом российского вторжения в Украину и вызванных этим угроз нацбезопасности, Литва вместе с Латвией, Эстонией и Польшей решила ужесточить контроль граждан России.

Во время проверок на границе пограничники должны убедиться в том, что въезжающие из России отвечают утвержденным правительством критериям и не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям, как это предусмотрено в кодексе границ Шенгена.