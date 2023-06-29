Женская сборная Эстонии по фехтованию, проигравшая Италии в четвертьфинале, завершила чемпионат Европы на шестом месте

В состав женской сборной Эстонии входили Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Катрина Лехис и Юлия Беляева. Первые два прошли квалификацию на основе командного рейтинга, а два оставшихся - по выбору главного тренера Кайдо Кааберма.

Сборная Эстонии первый раунд пропускала. Во втором раунде, то есть в 1/8 финала, им противостояла сборная Германии. Эстония одержала победу со счетом 31:30 в овертайме.

В четвертьфинале Эстония встретилась с Италией, занявшей второе место. Итальянки быстро вышли вперед и на протяжении всего поединка постоянно были впереди на четыре очка. В конце поединка отрыв увеличился, и Италия одержала победу со счетом 43:32.

Эстония продолжила борьбу за 5-8 место и выиграла у Польши со счетом 35:34.

Далее женская сборная Эстонии встречалась с женской сборной Украины, которая обыграла Израиль со счетом 45:34, и потерпела поражение со счетом 31:32. Таким образом, наша женская сборная заняла шестое место.

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