Правда ли, что на фото изображён переполненный отдыхающими пляж в Китае?

В летний сезон в социальных сетях (Twitter, Facebook, „ВКонтакте», TikTok, Pinterest) эта фотография появляется уже не первый год, часто с ироничной подписью: „Если вы на пляже в Китае потеряли ребёнка, не ищите… Рожайте нового!“ (иногда также встречаются вариации про потерю мужа или жены). Фото этого якобы китайского пляжа также можно увидеть на порталах о путешествиях и на развлекательных ресурсах. Размещают его и пользователи блог-платформ и форумов.

Ничто на изображении не указывает на то, что пляж находится именно в Китае: не видны ни флаги этой страны, ни вывески или плакаты с иероглифами, ни что-либо ещё, что могло бы косвенно свидетельствовать, что дело происходит именно в КНР.

Первоисточник вирусной картинки „Проверено“ установить не удалось, поскольку она расходится в низком качестве и, вероятно, в обрезанном виде. Тем не менее очень похожие снимки с этого же ракурса есть в фотобанке агентства Reuters. Подпись к ним гласит, что фото были сделаны в Бразилии, на пляже Копакабана 27 июля 2013 года во время визита в страну папы римского. Похожие фото, также снятые крупнейшими агентствами, встречаются и в статьях об этом событии в других изданиях (например, The New York Times и The Guardian). Если сравнить вирусный снимок с материалами из фотобанков крупнейших агентств, можно заметить одинаковые белые палатки и синие тенты, установленные на пляже, а также схожий изгиб береговой линии.

По сообщениям СМИ, в тот день около 3 млн католиков пришли на пляж в Рио-де-Жанейро, чтобы послушать мессу, которую проводил папа римский Франциск в ходе визита на свой родной континент. То есть подпись в соцсетях некорректна не только с точки зрения географии, но и с точки зрения контекста — пляж переполнен не праздно отдыхающими, а католиками со всей Южной Америки, специально приехавшими послушать понтифика. Многие из людей на фото даже провели предыдущую ночь на Копакабане, чтобы иметь возможность присутствовать на мессе.