Правда ли, что украинцев заставляют идти в эстонскую армию под угрозой депортации?

11 мая в российских Telegram-каналах появились сообщения о том, что гражданам Украины стали звонить сотрудники посольства страны в Эстонии с требованием пройти двухнедельные сборы „на случай боевых действий“. При отказе от службы украинцев якобы обещали депортировать, ссылаясь на соответствующие договорённости между Таллинном и Киевом. Об этом написали как СМИ, например „Царьград» и „Блокнот», так и Telegram-каналы, в том числе „Украина.ру» (95 000 просмотров на момент публикации разбора) и „Новая 🅉 Украина❗️» (35 000). Написали об этом и во „ВКонтакте».

Самая ранняя публикация в Telegram, которую удалось найти „Проверено“, — запись в Telegram-канале „Блокнот Россия», размещённая в 10:50 по московскому времени. В это же время появилась и новость на сайте „Блокнота“. Никаких подтверждений опубликованной информации издание не привело, не было и каких-либо ссылок на источники. Судя по публикации, сообщения о военных сборах якобы исходили от украинских дипломатов, которые, как утверждал „Блокнот“, лично обзванивали сограждан.

Украинский фактчекинговый сайт StopFake в тот же день, 11 мая, обратился за разъяснениями непосредственно в посольство Украины в Таллинне.

В ответе посольства Украины говорится следующее: „На Ваше письмо относительно изложенной в упомянутых статьях и распространённой в социальных сетях информации про так называемый „призыв украинцев в Эстонии на двухнедельные военные сборы, личные звонки дипломатов посольства Украины в Эстонской Республике украинцам по этому поводу с угрозами возможного возвращения на родину“ [отвечаем, что это] не соответствует действительности и является ещё одним примером fake news страны-агрессора“.