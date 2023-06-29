Правда ли, что украинцев заставляют идти в эстонскую армию под угрозой депортации?(8)
В мае 2023 года российские СМИ и блоги сообщили, что украинских граждан, живущих в Эстонии, вызвали на военные сборы, а в случае отказа пригрозили выслать из страны. Мы решили проверить, правда ли это.
11 мая в российских Telegram-каналах появились сообщения о том, что гражданам Украины стали звонить сотрудники посольства страны в Эстонии с требованием пройти двухнедельные сборы „на случай боевых действий“. При отказе от службы украинцев якобы обещали депортировать, ссылаясь на соответствующие договорённости между Таллинном и Киевом. Об этом написали как СМИ, например „Царьград» и „Блокнот», так и Telegram-каналы, в том числе „Украина.ру» (95 000 просмотров на момент публикации разбора) и „Новая 🅉 Украина❗️» (35 000). Написали об этом и во „ВКонтакте».
Самая ранняя публикация в Telegram, которую удалось найти „Проверено“, — запись в Telegram-канале „Блокнот Россия», размещённая в 10:50 по московскому времени. В это же время появилась и новость на сайте „Блокнота“. Никаких подтверждений опубликованной информации издание не привело, не было и каких-либо ссылок на источники. Судя по публикации, сообщения о военных сборах якобы исходили от украинских дипломатов, которые, как утверждал „Блокнот“, лично обзванивали сограждан.
Украинский фактчекинговый сайт StopFake в тот же день, 11 мая, обратился за разъяснениями непосредственно в посольство Украины в Таллинне.
В ответе посольства Украины говорится следующее: „На Ваше письмо относительно изложенной в упомянутых статьях и распространённой в социальных сетях информации про так называемый „призыв украинцев в Эстонии на двухнедельные военные сборы, личные звонки дипломатов посольства Украины в Эстонской Республике украинцам по этому поводу с угрозами возможного возвращения на родину“ [отвечаем, что это] не соответствует действительности и является ещё одним примером fake news страны-агрессора“.
Во второй части письма посольство Украины напоминает, что вопросы воинского учёта, в том числе за границей, регулируются постановлением правительства от 30 декабря 2022 года. В этом документе (пункт 52) указывается, что диппредставительства Украины за рубежом могут: 1) информировать граждан, пребывающих на временном консульском учёте, достигших призывного возраста и не имеющих отсрочки о начале призыва на воинскую службу; 2) способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в период проведения мобилизации и во время военного положения; 3) уведомлять центры комплектования, СБУ или Службу внешней разведки о постановке на консульский учёт или снятия с него призывников, военнообязанных и резервистов; 4) вести воинский учёт призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учёте. Таким образом, действующие нормативные документы Украины не предусматривают прохождение службы или военных сборов в составе армии другого государства.
Нет никакой информации о военных сборах и на специальном сайте Kriis.ee, созданном в Эстонии для нужд беженцев из Украины. Кроме того, в эстонском „Законе об обороне» (параграф 47) прямо указано, что иностранные граждане, в том числе и беженцы, освобождены от обязанностей по поддержанию обороноспособности страны.
Таким образом, нет никаких доказательств информации о том, что в Эстонии украинцев якобы заставляют проходить военные сборы. Кроме того, законы как Украины, так и Эстонии этого не предусматривают. Также стоит отметить, что в январе 2023 года российские СМИ и блоги распространяли похожие фейки — о том, что власти Латвии, Литвы и Великобритании по просьбе украинских дипломатов якобы стали выявлять потенциальных призывников среди беженцев из Украины.