Улица Румянцева в Силламяэ не будет переименована – министр разрешил

Улица Михаила Румянцева в Силламяэ была названа в честь советского офицера родом из Силламяэ, который погиб в 25-летнем возрасте на войне в Афганистане в 1983 году. Горсобрание обосновало свою позицию тем, что по информации, которая у них есть, Румянцев не совершал никаких противоправных действий и не воевал против Эстонской Республики. Он даже не служил на территории Эстонии и погиб на войне в Афганистане.

„С просьбой не переименовывать улицу к депутатам обращались практически все жители города, с кем мы общались, не только его одноклассники, - рассказал RusDelfi Дмитрий Летт, председатель фракции Центристской партии горсобрания Силламяэ. - Его помнят, и о нём знает не только старшее поколение, но и молодые жители города“.

По словам Летта, депутаты центристской фракции поддерживают взвешенное решение и позицию министерства не переименовывать улицу Михаила Румянцева.

„Даже с точки зрения законодательства есть спорные моменты, на наш взгляд, о необходимости и обоснованности переименования этой улицы, о чем мы заявляли и раньше при обсуждении этого вопроса на уровне городского собрания, - сказал Летт. - Сейчас ситуация разрешилась, поэтому от себя мы только приветствуем, что были учтены и приняты доводы также и представителей местной власти“.