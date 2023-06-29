Три подростка из Гамбии, работавшие охранниками на ЧМ-2022, не могут покинуть Катар – у них отобрали документы

19-летний Папасекка, 18-летний Эбрима и 16-летний Сайку, которые работали охранниками на чемпионате мира, утверждают, что они не могут вернуться домой спустя шесть месяцев после окончания турнира. Изначально они подделали свой возраст в официальных документах, чтобы попасть в Катар по рабочей визе – это могут сделать только лица, достигшие 18-летия.

С января они проживают в правительственном приюте, где, как они утверждают, их передвижения были ограничены и у них „отобрали все документы“. Они описали приют как „похожий на тюрьму“.

Они утверждают, что в течение первых двух месяцев им не разрешалось покидать приют в поисках работы. К тому времени, когда им разрешили выйти в конце марта, срок действия удостоверений личности двоих из них истек, что делало невозможным поиск легальной работы.

По словам подростков, они продали землю своей семьи, чтобы оплатить услуги местного агента по подбору персонала, перелет и документы, необходимые для работы в Катаре. Эбрима утверждает, что это обошлось ему в сумму, эквивалентную 2480 фунтам. Молодые люди говорят, что отправились в путь, чтобы „проложить себе путь к лучшим шансам в жизни и, по крайней мере, дать надежду и утешение нашим родителям, младшим братьям и сестренкам, которые равняются на нас“.

Африканцы сказали, что по прибытии в Доху поняли, что их обманули. Работы, которую им обещали, не существовало, и им пришлось искать ее самостоятельно. Они утверждают, что пережили месяцы эксплуатации со стороны работодателей: невыплату зарплаты, угрозы депортации, конфискацию паспортов и 12-часовые смены на строительных площадках в „безжалостную погоду“.

Накануне ЧМ-2022 подростки нашли работу в частной охранной компании, заключившей контракт на предоставление охранников для турнира. Они подписали контракты на полгода с ежемесячной зарплатой в размере 2700 риалов (580 фунтов стерлингов). График работы мог составлять до 7 дней в неделю.