The Bell: Производитель алкоголя Bacardi обещал покинуть Россию. Но вместо этого увеличил прибыль в стране втрое

Bacardi также продолжает напрямую поставлять свои бренды в Россию через собственный филиал. После 24 февраля „Бакарди Рус“ получила четыре декларации соответствия на импорт алкогольной продукции. Этот документ необходим для таможенного оформления партий товара. Он имеет длительный срок действия, в течение которого по нему можно ввозить новые партии. Например, декларация ЕАЭС под номером RU Д-IT.РА02.В.55677/23 на Martini Bianco Special Edition, полученная компанией 20 марта 2023 года на пять лет, позволяет ввозить вермут до 19 марта 2028 года.

К примеру, в апреле The Bell доказал , что французский концерн Pernod Ricard продолжил поставлять премиальный алкоголь в Россию, хотя после войны также заявлял об остановке экспорта. После этой публикации компания вновь обещала прекратить поставки.

После начала войны российское правительство узаконило параллельный импорт, разрешив ввозить в страну целый ряд товаров без согласия правообладателя. За два месяца до Нового года в перечень товаров для разрешенного параллельного импорта включили и десятки алкогольных брендов. Но в реальности иностранный алкоголь попадает в Россию не только благодаря этому механизму.

При этом финансовые показатели дочерней компании Bacardi ООО „Бакарди Рус“ за год значительно выросли. Из ее отчетности, опубликованной на сайте ФНС , следует, что по сравнению с 2021 годом стоимость основных средств „Бакарди Рус“ (собственных материальных активов, которые используются компанией для производства товаров и оказания услуг) выросла с 57 до 850 млн рублей. Выручка филиала увеличилась с 30,1 млрд рублей до 32,6 млрд, а чистая прибыль и вовсе выросла втрое — с 1,5 до почти 4,7 млрд рублей.

В марте 2022 года Bacardi International разместила на своем сайте заявление, осуждающее нападение России на Украину. Компания обещала пожертвовать $1 млн Красному Кресту и Корпусу Милосердия, остановить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу. После того как анонс был растиражирован прессой, из текста исчезли обещания о прекращении экспорта и расходов на маркетинг (но они по-прежнему доступны в сохраненной версии страницы).

По данным агрегатора таможенных данных ImportGenius , только за конец октября 2022 года ООО „Завод Георгиевский. Традиции Качества“ получил от John Dewar & Sons Limited 227 тысяч литров дистиллята с содержанием алкоголя 65,8% (в открытом доступе есть данные о последних десяти поставках, обновление базы отстает примерно на полгода от текущего момента). При разведении до потребительской крепости в 40% из такого количества можно получить 373,4 тысячи литров виски.

Кроме прибыли от собственной дистрибьюции, Bacardi в России зарабатывает на контрактном розливе виски William Lawson’s. В 2016 году компания заключила договор с группой Beluga о розливе по бутылкам уже произведенного и выдержанного шотландского виски на заводе „Георгиевский“. Разливать дистилляты на территории России длительное время было выгодно с точки зрения уплаты акцизов: например, на протяжении 2020 года ставка акциза на дистилляты составляла 111 рублей в пересчете на 1 литр этилового спирта, а на виски — 544 рубля. В 2023 году ставка стала одинаковой для обеих категорий и составила 613 рублей за 1 литр этилового спирта. В том числе благодаря существовавшей разнице William Lawson’s сохранял доступную цену относительно других шотландских брендов и до сих пор остается одним из самых продаваемых брендов виски в России.

Еще более точное представление о поставляемых в Россию брендах дает реестр Росалкогольрегулирования. Регистрация в этом реестре обязательна для любой импортированной или произведенной алкогольной продукции. Наличие регистрации во ФРАП означает, что товар уже ввезен в РФ, прошел таможенное оформление и зарегистрирован Росалкогольрегулированием. Судя по реестру, с начала войны „Бакарди Рус“ зарегистрировала 37 новых складских единиц товара (SKU), включая вина и вермуты Martini, ромы Bacardi и Banks, водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire и целый ряд брендов шотландского виски: Aberfeldy, Dewar's, Craigellachie, Royal Brackla и Aultmore (отследить точный объем ввезенных товаров реестр не позволяет).

Маркетинг и долгосрочные планы Bacardi в России

Коммерческие расходы „Бакарди Рус“, несмотря на планы остановить продвижение, превысили в прошлом году 6,7 млрд рублей. Это лишь немногим меньше, чем годом ранее (7,042 млрд). По данным отраслевых медиа, компания продолжает маркетинговые инвестиции как в местах употребления алкоголя, так и в ритейле.

Martini спонсирует всероссийский фестиваль сибирской кухни „Тайгастро“, который пройдет с 1 по 20 августа. Фирменными напитками фестиваля являются Martini Fiero и Grey Goose. Уже после начала войны под брендом Martini был открыт собственный бар „Три Вокзала. Депо“. В Metro Cash&Carry и на Новый год, и перед 8 Марта можно было увидеть палетную выкладку Martini с фирменными рекламными материалами. По информации источников в отрасли, стоимость такой выкладки в зависимости от категории составляет 150–200 тысяч рублей за палету в одном магазине за один месяц.

Согласно отчету Nielsen, Martini стал вторым по популярности брендом игристых вин у россиян на новогоднем столе. По данным „Коммерсанта», за январь—сентябрь 2022 года „Бакарди Рус“ увеличила импорт вин Martini на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 15,5 млн литров.

Описание функционала 15 открытых вакансий в „Бакарди Рус“ отражает цели по развитию на российском рынке: будущим сотрудникам предстоит „обеспечивать наличие и максимальную представленность наших брендов в федеральных и локальных сетях“, „правильный листинг, качественные промоакции и идеальное качество напитков в заведениях HoReCa“ и т.п.

Благодаря российским партнерам компании бренды Bacardi можно найти не только на территории России, но и на оккупированных территориях Украины. Наиболее вероятно, что туда ром, вермуты и виски попадают через филиалы оптовых компаний из Ростовской области или Краснодарского края. Например, Bacardi есть в наличии в бутиках „Конфетерра“ в Донецке и Луганске. В Крыму „Мартини“ можно приобрести в фирменных магазинах дистрибьютора „Лудинг“ и в бутиках Krasnikov Wine.

На запросы The Bell в пресс-службе и маркетинге Bacardi в США не ответили. Прочитал вопросы, но не ответил на них и директор Bacardi по связям с госорганами в Восточной Европе Сергей Пономарев.