Нина Петрыкина, Михаил Селевко и Арлет Леванди получили приглашения на этапы Гран-при

Михаил Селевко получил приглашения на этапы, которые пройдут в Канаде и Японии, Арлет Леванди - на этап в Финляндии.

Год назад Леванди занял на этапе в Финляндии седьмое место. Михаил Селевко в прошлом году выступал на этапах Гран-при во Франции и США, заняв там 9-е и 11-е места соответственно.

Выступающая в соревнованиях среди женщин Нина Петрыкина получила приглашения на два этапа - в США и Китай. В прошлом году она проверила свои силы на этапах в Канаде и Японии, заняв соответственно 6-е и 7-е места.

Календарь этапов Гран-при:

20-22 октября: Skate America (Аллен, США)

27-29 октября: Skate Canada (Ванкувер, Канада).

3.-5 ноября: Гран-при Франции (Анжер, Франция).

10-12 ноября: Кубок Китая (Чунцин, Китай).

17-19 ноября: Гран-при Эспоо (Эспоо, Финляндия).

24-26 ноября: NHK Trophy (Саппоро, Япония).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.