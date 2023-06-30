Новости Эстонии
30.06.2023, 07:01

Реально ли владельцам авто с российскими и белорусскими номерами в Эстонии сэкономить на „зеленой карте“?

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Сколько штрафов выписано?
Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Shutterstock

С начала лета утратили действие все прежде действовавшие зеленые карты, оформленные для российских и белорусских транспортных средств. Передвигаться на автомобиле без такого вида страхования в Эстонии запрещено, но и оформлять в стране страховку оказалось не самым бюджетным вариантом. Многие автовладельцы приняли решение приобретать ее в соседних странах, например Польше, где „зеленая карта“ оказалась в три-четыре раза дешевле, чем предлагают здесь. Работают ли такие страховки в Эстонии и какие цены на них? Можно ли попасть на мошенников? И какие штрафы ждут автовладельцев, если „зеленой карты“ нет? Разбирался RusDelfi.

С 1 июня зафиксировано 130 случаев отсутствия дорожной страховки

Для передвижения по Эстонии на российском и белорусском транспортном средстве необходимо оформить договор пограничного страхования в Эстонии или в ином государстве-члене соглашения о Европейской экономической зоне. Оформить такое пограничное страхование можно уже за 30 дней до начала поездки. Такой вариант страхования подходит тем, кто только планирует въехать в Эстонию, ведь оформить можно сразу на пограничном пункте.

К примеру, страховой взнос за период страхования до одного месяца для легкового автомобиля обойдется 155 евро в первый месяц, за второй и каждый последующий месяц периода страхования или его часть — 83 евро.

„Доплачивать за купленный ранее полис нельзя, это оформляется как новая покупка, то есть снова за 155 евро за первый месяц. При покупке просят эстонский ID“, — рассказывает Владимир. Мужчина решил приобрести такой вид страхования. Правда, за год придется заплатить 1068 евро, и такую сумму готовы выложить немногие. Поэтому владельцы автомобилей с российскими и белорусскими номерами стали искать другие возможности оформить обязательный документ.

Сотрудники погранслужбы проверяют у транспортных средств наличие действующего страхования как при въезде в Эстонию, так и при выезде из страны.

Если транспортное средство с недействительной зеленой картой остановит полиция – это касается любой страны, которая с 31.05.2023 вышла из соглашения, – то возможен штраф как за езду без полиса обязательного страхования. По данным Департамента полиции и погранохраны, с момента вступления в силу изменений было зафиксировано около десятка случаев, когда автомобиль с российскими номерами получил штраф в размере

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