ВИДЕО | Пьянка на пляже со случайным знакомым чуть не закончилась трагедией. Водитель с места происшествия скрылся(2)
В ночь на четверг, незадолго до 1:00, в полицию поступило сообщение о том, что в Рандвере (Виймси) в канаве оказался автомобиль Volvo. Судя по всему, пьянка вышла из-под контроля.
Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу. Полиция установила, что в момент аварии в машине находились трое мужчин и одна женщина, сообщил представитель PPA.
Один из мужчин был за рулем. Он покинул место происшествия до прибытия полиции и скорой помощи. Другие люди в машине сообщили, что не знали водителя до этой ночи: встретились с ним незадолго до этого на пляже, где вместе выпивали.
В аварии никто не пострадал. Точные обстоятельства дела выясняются. В том числе личность человека, управлявшего транспортным средством.
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