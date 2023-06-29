ВИДЕО | Пьянка на пляже со случайным знакомым чуть не закончилась трагедией. Водитель с места происшествия скрылся

Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу. Полиция установила, что в момент аварии в машине находились трое мужчин и одна женщина, сообщил представитель PPA.

Один из мужчин был за рулем. Он покинул место происшествия до прибытия полиции и скорой помощи. Другие люди в машине сообщили, что не знали водителя до этой ночи: встретились с ним незадолго до этого на пляже, где вместе выпивали.

В аварии никто не пострадал. Точные обстоятельства дела выясняются. В том числе личность человека, управлявшего транспортным средством.

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