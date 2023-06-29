В Италии со следующего сезона футболистам запретили носить футболки с номером 88

„Это адекватный и эффективный ответ на неприемлемые предубеждения, которые все еще слишком часто проявляются на наших стадионах. Нужно решительно бороться с антисемитизмом, а также со всем, что исключает, унижает и дискриминирует отдельного человека, социальную группу и меньшинство.

Подписанное заявление о намерениях станет только первым шагом более широкой стратегии, в результате которой появится новый документ о предотвращении всех форм расизма и дискриминации в спорте, а также борьбе с ними“, – сказал министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози.

Об этом сообщает пресс-служба Итальянской футбольной федерации (FIGC).

В прошлом сезоне, в частности, с 88-м номером на спине играл футболист „Аталанты“ Марио Пашалич.

К слову, во время мартовского матча чемпионата Италии между „Лацио“ и „Ромой“ (1:0) один из болельщиков был замечен на стадионе в футболке с номером 88 и фамилией Гитлерсон. Еще два фаната исполняли „римские салюты“ – нацистское поздравление. Это были болельщики „Лацио“. Руководство пожизненно запретило им посещать „Стадио Олимпико“ – домашнюю арену команды.

В 2000 году в итальянском футболе разразился скандал, когда 88-й номер выбрал знаменитый голкипер Джанлуиджи Буффон. Это вызвало бурную реакцию в обществе, после чего вратарь решил выступать под 77-м номером.

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