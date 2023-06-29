Проявила насилие: рядовая проверка автомобиля закончилась для молодой женщины уголовным делом

24 июня полицейские остановили в Вырумаа для проверки превысивший скорость автомобиль.

В ходе проверки находившихся в машине людей, сидевшая в салоне 24-летняя женщина повела себя агрессивно и укусила за руку сотрудника полиции, проводившего процессуальные действия.

Полиция задержала женщину и отправила протрезвляться. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства. Возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти.

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